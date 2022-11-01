Глава Raiffeisenbank в Чехии: мы заплатим более миллиарда налогов, а чешские банки нет

​В то время, когда высокие корпоративные прибыли компаний в Чехии находятся под пристальным вниманием, Raiffeisenbank расширяется. Недавно он поглотил Equa Bank. Благодаря этому по итогам года у него будет чистая прибыль в размере около 7 миллиардов крон, и в следующем году Raiffeisenbank должен заплатить государству более миллиарда налога на сверхприбыль.

«Не могу назвать конкретную цифру, но это исторический рекорд», — комментирует прибыль банка в этом году Игорь Вида, глава Raiffeisenbank в Чехии. Один из крупнейших банков страны в следующем году должен будет передать часть прибыли государству в качестве военного налога. «Это будет больше миллиарда», — подсчитывает гендиректор банка, входящего в одноименную австрийскую группу Raiffeisenbank.

«Если мы возьмем прибыль, которую мы получили за период с 2018 по 2021 год, сделаем среднее, увеличим на 20%, посмотрим на прибыль за первые три квартала, экстраполируем на конец года, мы обнаружим, что влияние на Raiffeisenbank будет будет где-то около миллиарда плюс-минус 200 миллионов в следующем году», — подсчитывает Игорь Вида.

В этом году банки работали хорошо, они также выиграли от высоких ставок, с помощью которых Чешский национальный банк боролся с инфляцией. И Raiffeisenbank не стал исключением. Однако покупка Equa также обеспечила банку рекордные результаты. С ним почти все из более чем полумиллиона клиентов перешли на желто-черный логотип.

За первые три квартала этого исключительного года Raiffeisenbank заработал 5,47 миллиарда крон. Его чистая прибыль выросла на 89% по сравнению с прошлым годом, в том числе благодаря приобретению Equa. По словам Виды, прибыль соответствует затраченным усилиям: «Все отмечают, что 90% — это ужасно большой прирост, что он незаслуженный. Но если посмотреть, сколько работы стоит за всеми приобретениями, думаю, это нормально», — говорит он.

По сравнению с прошлым годом Raiffeisenbank показал хорошие результаты. Депозиты, выданные кредиты, активы и чистая прибыль выросли.

Вида отрицает, что приобретение конкурирующего банка в период высоких банковских налогов было бы ошибкой. По его словам, преимущества преобладают: «Каждый будет наказан за свои добрые дела. Но я надеюсь, что налог на непредвиденную прибыль будет только на три года, а синергия, полученная от слияния, будет долгосрочной».

Военный налог, который также коснется энергетики и нефтеперерабатывающих заводов, не затронет весь банковский сектор. Налог на сверхприбыль будут платить только шесть крупнейших банковских домов, чей чистый процентный доход в этом году превысил 6 миллиардов крон. По словам Виды, это искажает рынок: «Все иностранные банки будут платить дополнительный налог, все чешские банки не должны платить дополнительный налог».

По мнению Виды, законодательство должно быть проверено антимонопольным ведомством.

«Мне кажется, что это искажение рынка». Это нарушает баланс в конкурентной борьбе. На мой взгляд, этим должно заниматься Управление по защите экономической конкуренции», — говорит директор четвертого по величине банка. Сам Raiffeisenbank рассматривает возможность подачи жалобы в орган: «Рассматриваем, анализируем», — признался Вида.

Вида отрицает, что Raiffeisenbank частично “растворит” экстраординарные доходы в сверхнормативном увеличении зарплат сотрудников. «Мы собираемся повышать зарплаты, но ничего экстраординарного выше уровня рынка, то есть финансового сектора. По нашим оценкам, увеличение зарплаты составит менее 6%, в этом году мы прибавляли 9%. Мы думаем, что в следующем году давление по поводу повышения зарплаты будет не таким сильным», - сказал директор. «Бонусы, безусловно, будут экстраординарными, их начисление основано на определенных критериях, и мы их предварительно наполняем», — уточнил он.

По оценке Игоря Виды, следующий год будет удачным и для чешских банков, серьезной рецессии он не ожидает. «Рецессия будет короткой и неглубокой, мы уложимся в спад до 1% ВВП. Я думаю, что это будет недолго и не продлится больше полугода, будут ли это первые или вторые два квартала года, я не знаю».

Источник: seznamzpravy.cz

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