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На пять лет назад. Реальная заработная плата в Чехии упала до уровня 2017 года и продолжит снижаться

На пять лет назад. Реальная заработная плата в Чехии упала до уровня 2017 года и продолжит снижаться

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Kochy
06 декабря
16:41
2300
​В третьем квартале 2022 года среднемесячная заработная плата в Чехии до вычета налогов выросла на 6,1% в годовом исчислении, но снизилась на 9,8% в реальном выражении из-за высокой инфляции.

На пять лет назад. Реальная заработная плата в Чехии упала до уровня 2017 года и продолжит снижаться

Медианное значение заработной платы увеличилось на 6,5% в годовом исчислении в третьем квартале, достигнув 34 993 крон (37 530 крон для мужчин и 32 171 — для женщин). 80% сотрудников в Чехии получали заработную плату от 18 301 до 62 659 крон, сообщило 5 декабря Чешское статистическое управление (ČSÚ).

В первом квартале этого года средняя заработная плата увеличилась на 7,3% в годовом исчислении, до 37 969 крон, но в реальном выражении заработок снизился на 3,5%. Во втором квартале рост номинальной заработной платы составил 4,4% — до 40 086 крон, с учетом инфляции снижение составило 9,8%.

Средняя номинальная заработная плата в третьем квартале достигла 39 858 крон, что на 2 295 крон (+6,1%) больше, чем за тот же период прошлого года. Однако потребительские цены за это время выросли на 17,6%, поэтому в реальном выражении зарплата снизилась на вышеупомянутые 9,8%.

«Несмотря на шестипроцентный рост номинальной заработной платы, после учета влияния инфляции реальная заработная плата снизилась четвертый раз подряд в третьем квартале 2022 года, на этот раз на 9,8%. Это такое же снижение, как и в прошлом квартале», — сказала Йитка Эрхартова, глава отдела статистики труда ČSÚ.

«Объем заработной платы увеличился на 7,2%, численность работников увеличилась на 1%», — добавили в ČSÚ.

Источник: novinky.cz

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