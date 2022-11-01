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Министр промышленности Чехии: «Я думаю, что проблема поставок топлива из России будет окончательно решена в 2024 году»

Министр промышленности Чехии: «Я думаю, что проблема поставок топлива из России будет окончательно решена в 2024 году»

Партнер рубрики:
Kochy
05 декабря
13:06
290
​Благодаря мягкой зиме чешские хранилища газа заполнены до предела впервые за всю историю. Однако Чехия должна подготовиться к следующей зиме. В следующем году полностью заменить ресурсы из России не получится.

Министр промышленности Чехии: «Я думаю, что проблема поставок топлива из России будет окончательно решена в 2024 году»

«У нас все еще есть 98% в резервуарах для хранения газа, и это больше, чем когда-либо», — сказал министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в программе Otázky Václava Moravce на чешском телевидении. Он успокоил чехов, что газ не закончится и зима пройдет нормально. Причина в теплой погоде и стремлении компаний и домохозяйств сэкономить. По сравнению с прошлым годом удалось сэкономить 15%.

В следующем году, вероятно, будет сложнее обеспечить мощности, и поэтому одной из основных задач правительства и компаний будет заполнение хранилищ газом из других источников.

«Наша цель — чтобы после зимы что-то осталось в резервуарах, чтобы уже сейчас можно было начать готовиться к следующей зиме. Если нам удастся заключить контракты с Норвегией, Катаром и завершить межсетевые соединения, такие как трубопровод TAL, я думаю, проблема поставок ископаемого топлива из России будет окончательно решена в 2024 году», — подсчитал министр.

По его словам, Чехия также ведет переговоры о поставках газа из Алжира. В конце ноября он уже говорил, что эта страна может стать ключевым поставщиком для Чехии, обеспечив в будущем до 30% поставок.

«Самой большой угрозой для нас следующей зимой является отсутствие газа где-то еще в Европе и опасность, что по каким-то причинам он не дойдет до нас. Но учитывая, что мы создали определенную систему солидарности и обеспечили транспортные маршруты, мы пытаемся ограничить этот риск», — сказал Сикела.

По его словам, Чехия рассматривает возможность приобретения собственных резервуаров для хранения, а также может купить до 1 млрд кубометров газа через государственного трейдера. Этот газ не пойдет на рынок, а будет предназначен для удовлетворения потребностей критической инфраструктуры, такой как больницы.

Вице-президент Союза промышленности и транспорта Ян Рафай призвал как можно быстрее принять закон, который позволит компаниям получать компенсацию за высокие цены на энергоносители с начала следующего года. Меры в рамках кризиса, предназначенные для крупных компаний, охватывают только период до октября.

«Также необходимо доработать материал по наиболее пострадавшим компаниям с большим снижением прибыли, чтобы они могли получить немного больше вне зависимости от размера убытка», — сказал Рафай. 

Сикела пообещал, что проект будет готов на следующей неделе и утвержден к концу года. Крупные компании получат в общей сложности около 30 млрд крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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