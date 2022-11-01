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В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4 000 крон

В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4 000 крон

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Kochy
05 декабря
17:05
643
Хотя цены на энергоносители растут, увеличение авансовых платежей на сотни процентов вызывает подозрения. Однако такие случаи могут произойти из-за ошибки. В этой ситуации клиент должен связаться со своим поставщиком.

В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4 000 крон

Pražská energetika (PRE) рассылает клиентам авансы на следующий год. Когда одна из клиенток открыла новый график платежей, ее ждал неприятный сюрприз. Поскольку у нее низкое потребление, до сих пор она платила за электричество 970 крон в месяц. Однако в новом графике было указано, что с января 2023 года она должна платить ежемесячно 5 330 крон, что означает увеличение почти на 450%.

К счастью, женщина позвонила в службу поддержки клиентов, где ей сказали, что система неправильно рассчитала залог, и уменьшили ежемесячные платежи за электроэнергию до 1 200 крон. По словам поставщика, это был исключительный случай, а не массовая проблема.

«Такие ситуации могут изредка возникать. Если клиент чувствует, что что-то не так, важно связаться с поставщиком и устранить любые несоответствия, как в указанном случае», — говорит пресс-секретарь PRE Карел Ханзелка.

Если какой-либо клиент получит странную разбивку авансов, он должен как можно скорее урегулировать ситуацию напрямую с поставщиком. Впоследствии он может изменить свои платежи.

Подобная ситуация в основном возникает при переезде клиента. «Если в прошлом точка имела значительно более высокое потребление, возможно, раньше здесь жил кто-то другой. Во всех случаях система при расчете авансов основывается на долгосрочном потреблении, чтобы залоговые платежи устанавливались как можно точнее и покрывали ожидаемое потребление», — объясняет Ханзелка.

Если клиент использует жилье только в течение последних нескольких месяцев, ему следует проверить новый график авансов, прежде чем платить по нему.

С Нового года в Чехии будут применяться предельные цены на энергию: не более 6 050 крон за МВтч, включая НДС, для электричества, и не более 3 025 крон за МВтч, включая НДС, для газа.

Однако поставщик сможет добавить к этим цифрам цену за распространение и другие сборы. Цены с установленным потолком должны были быть отражены в авансовых платежах поставщиков электроэнергии уже в ноябре. Исключением являются те клиенты, у которых фиксированная цена ниже максимальной государственной.

Источник: seznamzpravy.cz



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