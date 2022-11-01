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В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4000 крон

В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4000 крон

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Kochy
05 декабря
17:05
127
Хотя цены на энергоносители растут, увеличение авансовых платежей на сотни процентов уже вызывает подозрения. Однако даже такие случаи могут произойти из-за ошибки. В этой ситуации клиент должен связаться со своим поставщиком.

В Чехии PRE неправильно рассчитала авансовые платежи за электричество — после телефонного звонка они снизились на 4000 крон

Pražská energetika (PRE) высылает клиентам авансы на следующий год. Однако когда одна из клиенток открыла новый график авансов, ее ждал неприятный сюрприз. Поскольку у нее низкое потребление, до сих пор она платила за электричество 970 крон в месяц. Однако в новом графике было указано, что с января 2023 года она должна платить ежемесячно 5 330 крон, что означает увеличение почти на 450%.

Однако, к счастью, она позвонила в службу поддержки клиентов, где ей сказали, что система неправильно рассчитала залог, и уменьшили ее ежемесячные платежи за электроэнергию до 1200 крон. По словам поставщика, это был исключительный случай, а не массовая проблема.

«Такие ситуации могут возникать редко. Если клиент чувствует, что что-то не так, важно связаться с поставщиком и устранить любые несоответствия, как это произошло в этом случае», — говорит пресс-секретарь PRE Карел Ханзелка.

Если какой-либо клиент получит подобную бессмысленную разбивку авансов, он должен как можно скорее урегулировать ситуацию напрямую с поставщиком. Впоследствии он может изменить свои платежи.

Подобная ситуация в основном возникает при переезде клиента. «Если в прошлом точка потребления имела значительно более высокое потребление, возможно, раньше здесь жил кто-то другой. Во всех случаях система при расчете авансов основывается на долгосрочном потреблении точки сбора, чтобы депозиты устанавливались как можно лучше и покрывали ожидаемое потребление», — объясняет Ханзелка, объясняя, почему может быть резкое авансовых платежей.

Если клиент использует жилье только в течение короткого времени, например, в течение нескольких месяцев, ему следует проверить новый график авансов, прежде чем он начнет платить по нему.

С Нового года в Чехии будут применяться предельные цены на энергию, когда цена электроэнергии не будет превышать 6050 крон за МВтч, включая НДС, а цена потребляемого газа — не более 3025 крон за МВтч, включая НДС.

Однако поставщик все равно должен добавить к этим суммам цену за распространение и другие сборы. Цены с установленным потолком должны были быть отражены в авансовых платежах поставщиков электроэнергии уже в ноябре. Единственным исключением являются те клиенты, у которых фиксированная цена ниже максимальной государственной.

Источник: seznamzpravy.cz



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