Начало действовать эмбарго на российскую нефть, но у Чехии есть исключение

​Страны G7 ввели потолок цен на импорт российской нефти. Они согласовали меры совместно с Австралией и Евросоюзом, который с понедельника, 5 декабря, полностью запрещает импорт российской нефти морем в страны ЕС и другие государства.

5 декабря вступил в силу еще один из инструментов по ограничению финансирования войны России в Украине. Наиболее развитые экономики мира G7 вместе с Австралией и Евросоюзом договорились о потолке цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, на уровне 60 долларов (1 383 кроны) за баррель.

Таким образом, потолок цен дополняет ограничения Евросоюза, который полностью запрещает транспортировку российской нефти в государства-члены и другие страны. Однако для государств, транспортирующих российскую нефть по трубопроводам, все же есть исключение. Чехия входит в их число.

По словам министра иностранных дел Александра Новака, Россия не будет продавать нефть странам, участвующим в установлении потолка цен или эмбарго. Однако российский министр Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с российскими партнерами все еще продолжаются, сообщает Reuters.

«Если российская сторона в ответ не введет эмбарго со своей стороны, например, на поток по трубопроводу “Дружба”, то нас это не так сильно беспокоит. Речь идет о перевозке морем, в танкерах, а мы нефть из России таким образом не возим», — поясняет директор Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор.

Помимо полного запрета на импорт нефти морем, существует еще и потолок цен. Это позволяет импортировать российскую нефть в другие страны, не входящие в ЕС или G7. Но только при условии, что цена импортируемой из России нефти не превышает 60 долларов за баррель.

«Многочисленные танкерные флоты, особенно греческие, и финансовые учреждения, обеспечивающие страхование морских перевозок, подпадают под юрисдикцию ЕС. В этом все дело, и это может затронуть и страны, не входящие в ЕС. Россия использовала греческие танкеры и европейские страховые компании, поэтому, если сейчас цены на нефть значительно повысятся, у россиян будут проблемы», — считает Гавор.

Впрочем, неевропейские покупатели российской нефти, особенно страны Азии, в ближайшие дни сильно не пострадают. По словам пресс-секретаря Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли Вацлава Лоулы, цена добычи российской экспортной нефти составляет около 40 долларов за баррель.

По его словам, крайне важно, как будут развиваться российская нефтяная политика и объемы добычи стран — экспортеров нефти ОПЕК на фоне углубляющегося мирового кризиса и начале рецессии.

«ОПЕК снизила добычу и продолжает добывать на 2 млн баррелей нефти меньше в день, и это сигнал того, что цена на нефть не может упасть. Против этого, однако, выступает рецессия, когда крупные экономики, такие как Китай, имеют более низкие показатели и, следовательно, интерес к нефти также снижается. Нам нужно подождать несколько дней, сегодня действительно слишком рано об этом говорить», — говорит Лоула.

Иван Индрачек, председатель Союза независимых нефтяников, также не ожидает больших колебаний в результате введения потолка. «Ничего не произойдет внезапно, все может меняться постепенно, но это и не обязательно произойдет, потому что у трейдеров уже было достаточно времени, чтобы отразить это в цене», — считает Индрачек.

По словам Индрачека, иная ситуация может сложиться в феврале, когда планируется запретить ввоз готового дизельного топлива. «В режиме, который установлен сейчас, нам не нужно беспокоиться о росте цен на топливо. Если нефть перестанет течь по нефтепроводу “Дружба”, это напугает не только нас, но и всю остальную Европу. В этом случае топливо станет дороже. Но это черный сценарий», — уверяет Индрачек.

Если страны, не входящие в ЕС или G7, захотят воспользоваться европейским сервисом для транспортировки к ним нефти из России, им придется покупать ее максимум по 60 долларов за баррель, что на 7 долларов меньше, чем российская нефть торговалась неделю назад.

Хотя ограничение применяется с понедельника, 5 декабря, у танкеров есть 45 дней, чтобы разгрузиться и избежать возможных штрафов. Если танкеры европейских компаний решат перевезти российскую нефть, закупленную по цене выше установленной, операторам грозит штраф в размере 5% от их годового оборота.

Высота потолка не фиксирована, она будет регулярно проверяться и корректироваться. Первое совещание, на котором будут оценивать эффективность мер и высота потолку, состоится в середине января. В дальнейшем они будут проходить каждые два месяца.

Источник: seznamzpravy.cz

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