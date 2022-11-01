Эксперт: без нефти по трубопроводу «Дружба» Чехия может продержаться максимум девять месяцев

Если Россия прекратит работу нефтепровода «Дружба» в ответ на установление потолка цен на свою нефть, импортируемую морем, и эмбарго на ее импорт в ЕС, Чехия продержится максимум девять месяцев с оставшимися запасами. Об этом сообщил председатель правления Союза независимых нефтяников Чешской Республики (SČS) Иван Индрачек.

– К чему может привести введение предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель, перевозимую по морю, со стороны группы стран G7 и ЕС?

– Думаю, ни к чему не приведет. Потому что потолок относительно высок, а также потому, что он касается только нефти в танкерах, которую мы все равно не можем импортировать с понедельника.

– Ранее Россия предупреждала, что прекратит экспорт нефти в страны, присоединившиеся к ценовому потолку. Это в том числе Чехия. Что это может означать?

– В тот момент, когда поставки по трубопроводу «Дружба» прекратятся по каким-либо причинам, будь то технические причины или решение России, это станет фундаментальной проблемой, особенно для стран нашей части Европы. Мы не можем получить нефть откуда-либо еще в том количестве, которое нам сейчас необходимо.

– Можно ли восполнить дефицит за счет импорта, например, из Германии?

– Нет. Даже восточная часть Германии берет нефть из «Дружбы». Северная ветка ведет в Польшу и Германию, южная ветка — в Словакию, Венгрию и к нам. Когда шли переговоры по санкционному пакету ЕС, немцы и поляки заявили, что добровольно откажутся от поставок в северные ветки. Но об этом нигде не написано, а польская PKN Orlen три недели назад заявила, что продолжит брать российскую нефть. Одно дело политическая декларация, а другое — реальность.

Полякам нужно производить топливо не только для себя, и я предполагаю, что они поставляют значительное количество дизеля в Украину. Исторически сложилось так, что у немцев есть два региона, где они производят топливо: в восточной Германии это Шведт и Лойна, в западной Германии — Ингольштадт. Нефть поступает в Ингольштадт по трубопроводу TAL из итальянского Триеста, но Лойна и Шведт зависят от поставок через «Дружбу».

У них есть альтернатива, потому что есть сообщение между Ростоком и Шведтом, но мощности недостаточно для обеспечения обоих НПЗ. Если нефть через «Дружюу» перестанет течь, то на одному НПЗ получится работать на 100%, а другому — нет. Так как Чехия импортирует дизельное топливо, а Германия является одним из источников, возможно, мы не сможем ничего экспортировать из Германии.

– Но мы также импортируем дизельное топливо из Словакии...

– Да, но, если бы не российская нефть, мы бы даже из Словакии ничего не импортировали. В качестве альтернативы Венгрия может импортировать нефть по трубопроводу Adria из Адриатического моря через Хорватию и Сербию. Якобы его мощности должно хватить для удовлетворения потребностей Венгрии, возможно, и Словакии, и даже к нам может поступать около 1 млн тонн в год.

Таким образом, по этому трубопроводу мы могли бы получать четверть того, что мы обычно получаем от «Дружбы». Для нас это будет означать, что мы будем иметь около половины общего годового потребления в 8 млн тонн через TAL, теоретически 1 млн тонн — через Adria, а всего 5 млн тонн.

– Сколько бы мы продержались, если бы «Дружба» закрылась?

– Если мы сможем покрыть половину потребления через TAL, то государственные запасы нефти на три месяца, которые у нас есть, потребуются нам лишь частично. Теоретически нефти должно хватить на полгода, максимум на девять месяцев при стопроцентном уровне потребления. Но я думаю, что правительство, опасаясь, что может стать еще хуже, примет ограничительные меры.

– Правительство ведет переговоры об увеличении поставок по трубопроводу TAL. Когда эта нефть сможет заменить российскую?

– В санкционном пакете написано, что нефть через «Дружбу» может еще долго идти в Европу. Страны, которые зависят от «Дружбы», должны решить эту зависимость как можно скорее. Для Чехии реальная дата — весна 2025 года.

Источник: novinky.cz

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