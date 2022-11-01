Чешские банки начали борьбу за клиентов и стали предлагать высокие процентные ставки по вкладам

Чехи экономят и внимательно следят за тем, кто может предложить им более выгодную процентную ставку по сберегательным счетам. Банки активно конкурируют друг с другом за вклады. Им уже недостаточно десятых долей процента для привлечения клиентов.

С того момента, как Чешский национальный банк начал резко повышать процентные ставки, стали повышаться и проценты по сберегательным (депозитным) и срочным счетам в банках.

Если раньше между предложениями финансовых учреждений были лишь незначительные различия в пределах десятых долей процента, то теперь они различаются до процента. Значительные различия между предложениями банков и сберегательных ассоциаций побуждают людей перемещать свои вклады между банками гораздо быстрее, чем раньше.

«Сегодня разница в процентных ставках настолько велика, что составляет несколько сотен крон в месяц, и имеет смысл смотреть, кто и что предлагает, на каких условиях и до какого предела. Я отслеживаю ставки примерно раз в месяц, и, когда вижу существенное изменение, сразу же перемещаю деньги в другое место», — говорит Ева П.

Однако, по ее словам, необходимо детально изучать условия отдельных финансовых учреждений.

«Недавно я прочитала, что банк предложил более выгодную процентную ставку, выше, чем на 1%, поэтому перевела туда свои деньги, но только позже я узнала, что это касается лишь ограниченной суммы вклада и после ее превышения ставка сразу снижается до минимума. Теперь я осторожна», — добавляет мать троих детей.

Она понимает, что даже более высокие процентные ставки не заменят того, что отнимет у нее высокая инфляция, но все равно считает, что лучше потерять меньше, чем больше.

Петр Чаян, руководитель консалтинговой компании Premium Financial Services, входящей в группу Chytrý Honza, говорит, что в прошлом, когда процентные ставки были очень низкими, чехи не проявляли особого интереса к вкладам.

«Однако достаточно было банку объявить о более высокой процентной ставке, и значительная часть людей тут же воспользовалась или захотела воспользоваться этой опцией. Сегодня ситуация похожая, но клиентов мотивируют уже не десятые доли процента, чтобы сменить банк или открыть еще один сберегательный счет, а процент и выше», — говорит Чаян.

Итак, кто из банков сегодня предлагает лучшие процентные ставки?

Из 16 финансовых учреждений, участвовавших в опросе, клиенты Oberbank могут получить самую высокую процентную ставку в 6,5% в год по сберегательным счетам. Проблема в том, что банк указывает на своем сайте, что процентная ставка индивидуальна.

«Ставка рассчитывается в зависимости от объема операций клиента с банком», — говорит Моника Хейсерова из Oberbank. Согласно сайту, базовая ставка составляет 4%.

Наиболее привлекательное предложение у находящегося на втором месте General Credit Bank, который с 1991 года работает на чешском рынке с юридическими лицами как филиал словацкого банка. Недавно решил принимать вклады от физических лиц со ставкой 6,15% в год без ограничений.

«Учитывая, что мы уже хорошо зарекомендовали себя на словацком рынке, мы хотели предложить привлекательный продукт и чешским клиентам. Сбережения являются гибкими без каких-либо нижних или верхних пределов депозита. Клиенты даже не платят комиссию за переводы, несмотря на то что мы словацкий банк», — говорит PR-менеджер Доминик Миша.

По его словам, банк не планирует менять процентную ставку, поэтому клиентам не нужно беспокоиться о том, что они потеряют оговоренные условия вскоре после открытия счета.

Max banka также предлагает привлекательную процентную ставку на сберегательный счет без ограничений и дополнительных условий (6,01% годовых). И Moneta Money Bank, и ČSOB предлагают 5% в год для вкладов на сумму 1 млн крон, но ČSOB предлагает такую ставку только клиентам, которые открывают новый счет онлайн. Trinity bank предлагает ставку 5,68% для вкладов менее 500 000 крон, которая гарантирована до середины следующего года.

Другие банки или кредитные союзы обеспечивают выгодные процентные ставки при соблюдении различных условий, например нижнего или верхнего предела депозита, обязательного количества платежей по карте в месяц (Air Bank, Raiffeisenbank), инвестиций и т. д. Иногда банки требуют выполнения нескольких условий одновременно, превращая получение привлекательной процентной ставки в головоломку для клиентов.

Например, клиенты Česká spořitelna могут претендовать на процентную ставку в размере 5% в год только в том случае, если они откладывают не более 200 000 крон в месяц и регулярно откладывают 300 крон на других банковских продуктах. Если они этого не делают, процентная ставка падает на 1%. Komerční banka также требует от клиентов вложений для получения максимальных процентов.

Источник: seznamzpravy.cz

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