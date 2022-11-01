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Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок

Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок

Партнер рубрики:
Kochy
06 декабря
19:33
79
​Советник Национального банка Чехии Ян Фрайт не исключает дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. По его словам, в основном это будет зависеть от того, что предпримет американский центральный банк — Fed.

Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок

Чешский национальный банк (ЧНБ) поддерживает стабильный курс с тех пор, как губернатор Алеш Михл и три других члена правления банка вступили в должность в июле, а процентные ставки остаются на уровне 7%. Однако советник ЧНБ Ян Фрайт говорит, что может возникнуть ситуация, когда ставки вырастут еще больше.

Когда закончится рост цен? 

Я ожидаю, что во второй половине следующего года инфляция начнет снижаться и достигнет цифры менее 10%. Большой неизвестностью является то, как ключевые центральные банки отреагируют на ситуацию. Когда я смотрю на Fed и ECB, я вижу явные признаки того, что они отступят, и ужесточение денежно-кредитной политики не будет таким сильным.

Это может поставить нас в затруднительное положение в Чешской Республике, потому что, если глобальные условия не будут достаточно ужесточены, инфляционное давление может сохраниться. Мы столкнемся с дилеммой: должны ли мы ужесточить нашу собственную денежно-кредитную политику, чтобы ослабить относительно сильное инфляционное давление.

Нет оснований предполагать, что такая высокая инфляция будет с нами надолго. Это не обычная инфляция, это скорее совокупность множества странных потрясений, пришедших в нашу экономику, которая явно перегрета.

Ситуация похожа на качели. Когда из США приходят новые экономические данные, неделю все делают ставку на ужесточение денежно-кредитной политики, а затем происходит обратное. К сожалению, я боюсь, что центральные банки немного отступят. Это уже несколько раз произошло в этом столетии. Как только они начинают видеть проблемы, они часто становятся очень осторожными. И меня совсем это не удивляет, учитывая огромную задолженность частного сектора и правительств. Совершенно не исключаю, что придется приступить к ужесточению.

Задолженность

Мир после глобального финансового кризиса и ковида представляет собой долговую пирамиду. И хотя люди, как правило, сосредотачиваются на государственном долге, на Западе и в Азии частный сектор также часто имеет большие долги. Чехия входит в число стран, не имеющих значительного долга. Так что у нас есть возможность проводить собственную политику и не попасть в эту ловушку.

Из этой ловушки нет простого выхода. Либо чудесным образом экономика начинает быстро расти, и тогда этот быстрый рост номинального ВВП сокращает наши долги. Гораздо более болезненный способ, и тот, который не очень хорошо работает, состоит в том, чтобы попытаться сократить эти долги самостоятельно. На самом деле к этому еще никто не готов. Большинство людей надеется, что какое-то чудо урежет долг само по себе.

Развитие экономики

У нас исключительная ситуация, с которой мы давно не сталкивались. У нас есть риски, которые исходят в основном из-за рубежа. Не стоит видеть ситуацию в розовом цвете. Здоровой макроэкономической ситуации нет нигде, даже в Чехии. На ситуацию влияет война, происходящая поблизости. Кроме того, цена энергии используется как оружие.

В долгосрочной перспективе я вижу большой риск дальнейшей деиндустриализации Европы. Очевидно, что у нас значительное технологическое отставание. В Европе мы действительно рискуем потерять большую часть производства, которое у нас есть, а также много рабочих мест. Мне годами платили за пессимизм, поэтому пессимизм остается со мной.

Я чувствую, что политическое представительство в Европе уже решило, что помимо использования в Европе электроники, сделанной в Азии, мы также будем использовать электромобили, сделанные в Азии, и это может оказать существенное влияние на нашу экономику.

Источник: seznamzpravy

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