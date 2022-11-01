Счет за уход из России: чешская финансовая группа PPF объявила об убытке в миллиарды крон

​Уход из России сказался на результатах финансовой группы PPF. По итогам полугодия группа получила убыток в размере 318 миллионов евро, то есть почти восемь миллиардов крон.

Уход чешской финансовой группы PPF из России обсуждался еще до начала вторжения России в Украину. Война только ускорила весь процесс и удорожила его для финансовой группы PPF — за первое полугодие она потеряла 318 млн евро, т. е. 7,8 млрд крон. В прошлом году за первое полугодие группа заработала 188 миллионов евро (4,6 миллиарда крон).

«Убыток связан с уходом Home Credit с российского рынка. В этом контексте для меня это является выражением хороших нравов, а не неудачей», — сказал Иржи Шмейц, глава группы PPF, который принял управление в начале лета.

Уход с российского рынка длился практически весь 2022 год. В мае PPF объявила о продаже российского отделения Home Credit. Однако сделка проводилась частями, и пять российских инвесторов сначала купили 50,5% акций российского Home Credit and Finance Bank (HCFB). Затем PPF постепенно продавала остальную часть компании, и только в сентябре группа объявила, что российское отделение Home Credit уже принадлежит группе российских бизнесменов.

Самый известный из них — Иван Тырышкин, ранее занимавший должность директора российской фондовой биржи РТС. Другими инвесторами являются Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков. Каждому из них принадлежало по 9,9% акций.

PPF также массово избавлялась от принадлежащей ей недвижимости через PPF Real Estate. Среди самых крупных выставленных на продажу проектов был обширный логистический комплекс «Южные ворота» возле московского аэропорта Домодедово, о сделке чехи вели переговоры с российской компанией Ventall.

Глобальная смена стратегии не ограничилась Россией, а касается практически всей азиатской части бизнеса PPF. В данном случае речь идет также о Home Credit, филиалы которого проявили интерес со стороны банков и других игроков из азиатского региона.

В конце ноября PPF продала филиалы на Филиппинах и в Индонезии примерно за 615 миллионов евро, то есть за 15 миллиардов крон. Покупателем выступил консорциум дочерних компаний японской Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - MUFG Bank, таиландского Krungsri Bank и индонезийского поставщика потребительских кредитов Adira.

Home Credit пытался включить в сделку другие рынки, такие как Вьетнам и Индия, но большинство заинтересованных сторон были заинтересованы в частичной сделке.

До пандемии группа PPF оценивала стоимость своих компаний Home Credit в Индонезии, Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии от 2 млрд до 2,5 млрд долларов. У PPF была самая крупная дочерняя компания в Китае, но из-за последствий пандемии и ужесточения регулирования она полностью остановила там новый бизнес.

Home Credit был основан в 1997 году и работает в восьми странах Азии, Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Группа PPF представляет собой холдинговую компанию с активами в области финансов, телекоммуникаций, производства, средств массовой информации и биотехнологий.

Помимо Home Credit и других активов, в этом или прошлом году PPF избавилась от 40-процентной доли в Mall Group и 30-процентной доли в Cetin Group.

Согласно информации из пресс-релиза PPF, все эти продажи принесли более трех миллиардов евро, то есть примерно 75 миллиардов крон, однако продажи в Азии не будут отражены до результатов во второй половине этого года. В дальнейшем группа намерена продолжить развитие преимущественно на рынках Западной Европы и Северной Америки.

Источник: seznamzpravy.cz

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