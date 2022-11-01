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Давайте пока не будем устанавливать дату перехода на евро, советуют Минфин и Центробанк Чехии

Давайте пока не будем устанавливать дату перехода на евро, советуют Минфин и Центробанк Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
07 декабря
09:29
386
​Правительство пока не должно устанавливать дату принятия единой европейской валюты. Это рекомендуют Минфин и Чешский национальный банк (ЧНБ) в материале к заседанию кабинета министров.

Давайте пока не будем устанавливать дату перехода на евро, советуют Минфин и Центробанк Чехии

Согласно документу, Чешская Республика не будет соответствовать ни одному из так называемых Маастрихтских критериев, которые установлены для вступления в еврозону, ни в этом, ни в следующем году. Поэтому оба учреждения советуют правительству не устанавливать дату принятия единой европейской валюты.

Приняв решение о вступлении в ЕС в 2004 году, Чешская Республика взяла на себя обязательство принять единую европейскую валюту. Однако решение о дате введения евро остается за отдельными государствами-членами. Например, Швеция, присоединившаяся к Союзу в 1995 году, еще не перешла на евро, Хорватия, которая присоединилась к ЕС последней в 2013 году, введет единую валюту со следующего года.

«Хотя определение конкретной даты вступления полностью находится в компетенции каждого государства-члена, в идеале оно должно зависеть от его уровня готовности. Анализ, содержащийся в этом документе, показывает, что Чешская Республика, скорее всего, не будет соответствовать референтным значениям ни одного из Маастрихтских критериев в 2022 или 2023 году», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Чтобы присоединиться к еврозоне, страна должна соответствовать четырем так называемым Маастрихтским критериям. Критерий ценовой стабильности предусматривает, что уровень инфляции в стране не должен превышать средний уровень инфляции трех стран еврозоны с самым низким ростом цен более чем на 1,5 процентных пункта. Критерий долгосрочной процентной ставки требует, чтобы долгосрочная процентная ставка была не более чем на два процентных пункта выше среднего показателя трех стран еврозоны с самой низкой инфляцией. Критерий государственных финансов устанавливает максимальный уровень бюджетного дефицита на уровне 3% ВВП и максимальный уровень задолженности на уровне 60% ВВП. Последним критерием является стабильность обменного курса, для чего требуется двухлетнее членство в европейском механизме обменного курса ERM II.

В материале для правительства Минфин и ЧНБ рекомендуют в связи с текущим невыполнением критериев не только не назначать дату введения евро, но и не стремиться пока войти в ERM II.

Правительство в своем программном заявлении не указывает, что хотело бы установить крайний срок для перехода на евро к концу своего срока полномочий в 2025 году. Однако кабинет министров обязуется как можно быстрее выполнить Маастрихтские критерии.

Источник: seznamzpravy.cz

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