Банки в Чехии рассылают анкеты KYC — «Знай своего клиента». На какие вопросы нужно отвечать, а на какие не стоит?

Чешские банки сейчас используют KYC (know your customer — «знай своего клиента») для проверки клиентов. Какую информацию могут потребовать финансовые учреждения, а какую вы указывать не обязаны, читайте в этой статье.

Эпоха интернет-мошенничества научила клиентов банков с осторожностью относиться к запросам личной и финансовой информации. Недавно, например, цифровое приложение George Česká spořitelna разослало клиентам призыв обновить свои данные.

В анкете также задавались вопросы об источниках дохода, сумме поступающих платежей и о том, является ли клиент политически значимым лицом. У новых клиентов хотели узнать, есть ли у них счета в других банках. Такие вопросы могут нервировать, но задавать их — юридическая обязанность банка. Аналогичные вопросы задают и другие кредитные организации.

Однако анкеты поднимают вопросы о том, на какую информацию банк имеет право и можно ли отказаться от ответа.

Закон возлагает на финансовые учреждения обязанность проверять клиентов и регулярно обновлять информацию о них. Минимальный объем информации, которую банки должны выяснить у клиента, также установлен законодательством. Он может варьироваться и зависит от конкретного банка. Например, банку может требоваться дополнительная информация, потому что он оценил клиента как рискованного, этот подход допустим по закону.

Если клиент не предоставит банку необходимые сведения, банк может отказать в установлении деловых отношений или прекратить их.

Знай своего клиента

Базовым этапом установления деловых отношений между финансовым учреждением и клиентом является идентификация, когда банк узнает, проверяет и фиксирует личные данные клиента, такие как имя, фамилия, место рождения, пол и сведения о месте жительства и гражданстве.

Банк собирает дополнительную информацию, чтобы узнать своих клиентов и понять, почему они пользуются его услугами. Вот почему банки задают вопросы об источниках денег или о происхождении активов политически значимого лица. Это так называемые средства контроля KYC (know your customer — знай своего клиента).

Пока человек является клиентом, банк обязан проводить постоянные проверки, подтверждающие актуальность и правильность информации. Частью такого контроля является непрерывный мониторинг деловых отношений и транзакций, которые совершают владельцы банковских счетов. Банк делает эти проверки, чтобы лучше понять клиента и его стандартное поведение. Затем банк оценивает, соответствуют ли операции его доходу или типу бизнеса.

Банк может запросить дополнительную информацию, если увидит нестандартное поведение клиента. Это может быть, например, документация по конкретным счетам-фактурам или договорам. В случае наследования имущества банк попросит предъявить документы из наследственного производства.

Почему банк заботится о том, откуда поступают ваши деньги, можно легко понять из названия закона о борьбе с отмыванием денег.

Вторая группа данных — это информация, которую банк использует для своих внутренних операций, чтобы предлагать точечные услуги или вовремя узнавать о финансовых проблемах клиента, которые могут, например, помешать погашению кредита.

Банки должны обращаться с полученной информацией в соответствии с законом о защите персональных данных, а также с вышеупомянутом законом, касающимся борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Например, у ČSOB вопросы в анкетах KYC касаются только основных данных клиента в соответствии с законом или постановлением Центрального банка Чехии, сказал пресс-секретарь ČSOB Патрик Мадле.

«Вопросы составлены таким образом, чтобы мы могли как можно лучше оценить сделки клиента, узнать о его намерениях и целях, о том, как он будет использовать счет и каков источник средств, которые поступят на счет», — добавил Мадле.

В уже упомянутой анкете Česká spořitelna удивляет вопрос о счетах в других банках. Такой вопрос обычно задают только новым клиентам. Как сообщает сайт Peníze.cz, вопрос был включен в анкету для действующих клиентов из-за технической ошибки, за что банк принес извинения.

При составлении вопросов для клиентских анкет Komerční banka принимает решения на основании юридических обязательств. «Закон достаточно точно определяет, что мы должны выяснить в момент установления деловых отношений и в их ходе. Также играет роль, является ли клиент предпринимателем или юридическим лицом», — пояснил пресс-секретарь Радек Басар.

Что могут охватывать вопросы анкеты KYC? Как правило, это цель договорных отношений, предполагаемый объем сделок, входящие платежи, обычные операционные платежи, источники дохода, использование счета в связи с инвестициями, накопительные счета.

Источник: seznamzpravy.cz

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