Правительство Чехии утвердило потолок цен на энергию для крупных компаний

Министры одобрили ограничение цен на энергоносители еще для одного сектора экономики — на этот раз для крупных компаний. В следующем году к ним будет применяться тот же потолок цен, что и для других клиентов.

В среду, 14 декабря, правительство Чехии одобрило ограничение цен на электроэнергию и газ и для крупных компаний. В следующем году они будут платить те же цены, которые правительство ранее установило для других клиентов. Как и в случае с малым бизнесом, ограничение будет применяться до 80% от самого высокого месячного потребления за последние пять лет. Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN).

Уже осенью правительство установило потолок цен на энергию, а именно 6000 крон за один мегаватт-час (МВтч) электроэнергии, включая НДС, и 3000 крон за один МВтч газа. К этому нужно добавить комиссионные сборы. Предельные цены ранее были утверждены правительством для населения, малого и среднего бизнеса и государственных учреждений, организаций и компаний некоммерческого характера. В среду мера была распространена на остальные крупные компании. В целом, согласно правительственным материалам, введение потолка цен для всех клиентов должно стоить государственному бюджету не более 170 миллиардов крон.

«Это помощь, прежде всего, для граждан, а не для владельцев бизнеса, чтобы поддерживать низкий уровень безработицы и люди справляются с текущей сложной ситуацией», — добавил Збынек Станюра, министр финансов (ODS) еще до заседания правительства.

«Это помощь, которая не совсем для всех, надо будет подавать заявку на этот вид государственной помощи», — уточнил Владимир Длоухы, президент Торгово-промышленной палаты.

В то же время Йозеф Сикела добавил, что ранее государство не могло осуществлять ограничение даже для крупных предприятий, поскольку европейское законодательство не позволяло этого. Однако это стало возможным благодаря измененной временной кризисной структуре, посредством которой Европейская комиссия разрешила государствам оказывать финансовую поддержку промышленности и крупным компаниям.

По словам министра финансов, уровень внутренней помощи будет таким же, как и в других странах ЕС.

«Нам удалось договориться о максимальной сумме поддержки для одной компании или группы компаний, и она одинакова во всех странах-членах ЕС. Это означает, что не может быть конкурентного проигрыша для Чехии, которая является самой промышленно развитой страной в Союзе», — сказал Станюра перед заседанием правительства, добавив, что энергетические потолки могут отличаться в странах ЕС, но одна компания получит одинаковую максимальную сумму.

Министерство промышленности и торговли (МПО) уже в ноябре запустило программу субсидирования крупных компаний, которая должна была компенсировать компаниям убытки, вызванные дорогой энергией. Государство выделило на это 30 миллиардов крон.

В то же время министерство хочет до конца января дополнить положение о максимальных ценах, определив максимально допустимую имущественную выгоду, которую крупная компания может получить за счет этой меры. При этом предусматривается ежеквартальная оценка функционирования предельных цен для крупных предприятий.

Источник: seznamzpravy.cz