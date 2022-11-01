Объединения собственников жилья в Чехии рассылают авансовые платежи. Из-за общей котельной стоимость энергии может увеличиться на 200%

Люди, проживающие в многоквартирных домах, могут ощутить рост цен на энергоносители дважды. Если у них нет фиксированной цены, то со следующего года для них увеличатся авансовые платежи за собственное потребление, а также за потребление энергии в местах общего пользования (в несколько раз).

С Нового года домохозяйства будут доплачивать за электроэнергию не только в квартирах, но и в местах общего пользования в доме. Уже сейчас ясно, что авансовые платежи ряду жилищных кооперативов и товариществ собственников помещений (SVJ) вырастут независимо от того, какие виды энергии они используют.

Затраты также увеличатся из-за авансовых платежей, которые домохозяйства платят управляющим компаниям. По данным Строительно-жилищного кооператива Праги, рост может составить от 15 до 25%. Однако это зависит от потребления и условий договора.

«Все довольно сложно, потому что между разными SVJ есть большие различия. Потребление электроэнергии в местах общего пользования, как правило, небольшое, и кроме того, это тарифы C01d или C02d, где большая часть расходов приходится на плату за распределение», — поясняет Ян Матяско, менеджер по работе с корпоративными клиентами консалтинговой компании Optimal Energy.

Поэтому, если SVJ потребляют только электроэнергию, предназначенную для освещения и, например, для привода лифта, то прибавки по сравнению с этим годом не должны быть слишком высокими. «Если же речь идет об SVJ с общими котельными, то разница исчисляется сотнями тысяч крон», — говорит Матяско.

Затраты на совместное отопление в местах общего пользования с электричеством могут возрасти для владельцев квартир на 100%, а с газом — даже на 200%.

В течение 2023 года потребители будут платить за электроэнергию и газ максимальные фиксированные цены, то есть 6 050 и 3 025 крон за МВтч, которые также относятся к SVJ.

«Все зависит от продукта, который они используют. Если у них фиксированная цена и она ниже потолка цен, то, конечно, они будут платить фиксированную цену. Если цена была выше, то они будут платить максимальную цену за весь объем потребления», — говорит представитель ČEZ Роман Газдик.

Однако цены упадут, если кооператив будет продавать спотовый продукт, привязанный к ежедневному энергетическому рынку. «Например, в августе спотовая цена составляла 14 600 крон за киловатт-час, включая НДС, в сентябре — около 11 600, в ноябре — около 6 700 крон, а потолок, включая НДС, установлен на уровне 6 000 крон, — объясняет Газдик.

Если у SVJ был прайс-лист на неопределенный срок, то цена вырастет до максимальной. Однако поставщики обязаны рассчитать всем авансы в таком размере, чтобы они учитывали установленные государством максимальные цены на электроэнергию и газ.

Алгоритмы поставщиков работают таким образом, что возможные переплаты или недоплаты минимальны. «Однако, если клиент осознает, что суммы авансов может быть недостаточно, то их увеличение будет правильным и логичным шагом», — добавляет Газдик. В этом случае кооперативы и товарищества смогут избежать неприятных задолженностей.

Источник: seznamzpravy.cz