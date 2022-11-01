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Управляющий Sberbank CZ подписала договор с Česká spořitelna о продаже кредитов банка

Управляющий Sberbank CZ подписала договор с Česká spořitelna о продаже кредитов банка

Партнер рубрики:
Kochy
16 декабря
17:34
102
​В пятницу, 16 декабря, конкурсный управляющий Sberbank CZ Йиржина Лужова подписала договор с чешским банком Česká spořitelna о продаже кредитного портфеля Sberbank CZ номинальной стоимостью 47,1 млрд крон. Цена покупки составляет 41,053 млрд крон. Если продажа будет успешно завершена в первой половине следующего года, кредиторы получат свои деньги во второй половине 2023 года.

Управляющий Sberbank CZ подписала договор с Česká spořitelna о продаже кредитов банка

«Учитывая финансовый объем и количество кредиторов, неплатежеспособность Sberbank CZ является одним из крупнейших банкротств в истории Чешской Республики», — отметила Лужова. Она высоко оценила подход Česká spořitelna и поддержку комитета кредиторов. «Если нам удастся урегулировать сделку с Česká spořitelna, я ожидаю, что неплатежеспособность Sberbank CZ станет самым успешным и быстро урегулированным случаем банкротства в истории чешской системы правосудия», — добавила она.

В пятницу, 9 декабря, американское OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) продлило освобождение Sberbank CZ от санкций в отношении российских компаний до 31 января 2023 года. Продажа Sberbank CZ уже была одобрена комитетом кредиторов Чешского национального банка (ЧНБ) и Управлением по защите экономической конкуренции, а во вторник, 13 декабря, суд по делам о несостоятельности также подтвердил это решение.

Договор купли-продажи с Česká spořitelna будет опубликован в реестре неплатежеспособности после подписания в пятницу, и с этого начнется трехмесячный период, в течение которого кредиторы Sberbank CZ могут оспорить действительность договора купли-продажи. По истечении этого трехмесячного периода сделка может быть заключена, а деньги за продажу кредитного портфеля Sberbank CZ выплачены.

Таким образом, подписание договора купли-продажи означает, что покупная цена будет выплачена в конце марта 2023 года, если кредиторы не помешают процессу. После оплаты покупной цены начнется перевод клиентов Sberbank CZ в портфолио Česká spořitelna, подчеркнула Лужова.

Цена основана на процедуре, в которой участвовало несколько заинтересованных сторон. Предложение Česká spořitelna вместе с имеющимися денежными средствами и ожидаемыми поступлениями от монетизации других активов Sberbank CZ должно быть достаточным для выплат Гарантийной системе финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. С большой вероятностью будут удовлетворены более 90% претензий регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний.

Для кредитных клиентов Sberbank CZ пока ничего не меняется. До успешного урегулирования продажи они по-прежнему обязаны оплачивать свои обязательства, как и раньше, на счета, открытые в Sberbank CZ. Конкурсный управляющий планирует предложить остальную часть кредитного портфеля и иные активы Sberbank CZ другим банкам и небанковским компаниям в начале 2023 года.

Городской суд Праги признал Sberbank CZ банкротом в конце августа этого года. В начале мая ЧНБ на законных основаниях отозвал у банка лицензию, после чего суд начал процесс ликвидации банка. Причиной банкротства стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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