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В Чехии владельцами 15% компаний являются женщины

В Чехии владельцами 15% компаний являются женщины

Партнер рубрики:
Kochy
16 декабря
19:28
259
В бизнесе в Чешской Республике мужчины по-прежнему имеют значительно большее влияние, чем женщины. Хотя число женщин — владельцев бизнеса давно растет, доля подконтрольных им компаний в бизнес-базе держится на уровне около 15%.

В Чехии владельцами 15% компаний являются женщины

Компании, мажоритарным владельцем которых является мужчина, обычно сообщают о более высоких продажах по сравнению с компаниями, контролируемыми женщинами. Женщины чаще начинают бизнес в сфере здравоохранения или образования.

В настоящее время в Чешской Республике зарегистрировано 559 434 компании — это общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества. В 15% из них мажоритарным собственником является женщина, в 56% — мужчина, а в 28% юридическое лицо не имеет мажоритарного собственника или находится в руках другого юридического лица. 

«Доля женщин-предпринимателей в чешском бизнесе по-прежнему низка и долгое время держится на уровне около 15%. Например, в Словакии женщины контролируют 18% компаний, а в соседней Польше каждая третья компания принадлежит женщине и управляется ею. Это один из самых высоких показателей в ЕС», — говорит аналитик Dun & Bradstreet Петра Штепанова.

Источник: www.stavebni-forum.cz



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