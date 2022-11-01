В Чехии владельцами 15-ти процентов компаний являются женщины

В бизнесе в Чешской Республике мужчины по-прежнему имеют значительно большее влияние, чем женщины. Хотя число женщин-владельцев бизнеса уже давно растет, доля подконтрольных им компаний в бизнес-базе держится на уровне около 15%.

Компании, мажоритарным владельцем которых является мужчина, обычно сообщают о более высоких продажах по сравнению с компаниями, контролируемыми женщинами. Женщины чаще начинают бизнес в сфере здравоохранения или образования.

В настоящее время в Чешской Республике зарегистрировано 559 434 общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. В 15% из них мажоритарным собственником является женщина, в 56% - мужчина, а в 28% юридическое лицо не имеет мажоритарного собственника или находится в руках другого юридического лица.

«Доля женщин-предпринимателей в чешском бизнесе по-прежнему низка и долгое время держится на уровне около 15%. Например, в Словакии женщины контролируют 18% компаний, а в соседней Польше каждая третья компания принадлежит и управляется женщиной, что является одним из самых высоких показателей в ЕС», — говорит аналитик Dun & Bradstreet Петра Штепанова.

Источник: www.stavebni-forum.cz