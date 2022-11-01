Премьер Чехии: прошлый год был трудным, ближайшие месяцы тоже не будут легкими

Правительство работает над тем, чтобы свести к минимуму влияние кризисов на Чешскую Республику. Об этом написал в соцсетях премьер-министр Петр Фиала (ODS) по случаю первого года своего правления.

«В результате агрессивной войны России на Украине наша страна столкнулась с рядом огромных проблем, о которых до недавнего времени мы даже не могли подумать», — обратился Фиала к гражданам в Facebook.

В своей оценке он упомянул последнюю большую волну инфекции коронавируса, с которой, по его словам, удалось справиться превосходно, благодаря сотрудничеству и ответственности людей.

В связи с российской агрессией против Украины он указал на то, что с конца февраля Чехия приняла более 460 тысяч военных беженцев и успешно интегрировала их в общество. «Более ста тысяч из них уже трудоустроены», — отметил он.

Рост цен на энергоносители также связан с войной в Украине, но, по словам премьера, правительство работает над тем, чтобы люди и компании не платили кратно текущим ценам. «Мы быстро отреагировали и предоставили достаточно газа на эту зиму — мы рекордно заполнили резервуары для хранения и купили необходимые мощности на СПГ-терминале в Нидерландах», — сказал он.

Он напомнил об ограничении цен на энергоносители для компаний или поставщиков коммунальных услуг. «В Европе мы согласовали изменения в правилах ЕС, благодаря чему мы — опять же, как одни из первых — смогли ограничить цены на энергоносители для всех компаний», — добавил он. Однако критики уже указывали в прошлом, что, по их мнению, правительство отреагировало слишком поздно.

Не забыл Фиала и об окончании председательства Чехии в Евросоюзе. «Это прекрасная возможность для Чешской Республики быть увиденной и услышанной в Европе, — убежден он. - Нам удалось договориться о многих вещах, которые аналитики назвали невозможными».

Деятельность партии “Пираты” в правительстве положительно оценивает их председатель и министр регионального развития Иван Бартош. В качестве примеров того, чего удалось добиться его партии, он привел в пресс-релизе упрощение жилищного пособия, надбавку за энергию, упрощение строительства источников солнечной энергии или, например, поправку к закону об авторском праве.

«Я очень ценю тот факт, что наше правительство и граждане четко встали на защиту Украины, и мы оказали ей политическую, военную, силовую и гуманитарную поддержку. Я также горжусь пиратским министром иностранных дел Яном Липавским, который прекрасно выдержал кризис и выполнил свое обещание вернуться к политике Гавела и защищать права человека», — написал Бартош.

Правительству Петра Фиалы в этом году, например, удалось протолкнуть два госбюджета, на этот и на следующий год. Когда президент Милош Земан наложил вето на увеличение дефицита бюджета в этом году, правительственная коалиция смогла его отменить.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда также заявил, что правительство Фиалы столкнулось с неожиданно тяжелыми обстоятельствами. Однако, по его словам, с экономической точки зрения они не идут ни в какое сравнение с обстоятельствами 2020 года и пандемией Covid-19. «Тогда экономика сильно упала, больше всего в истории Чехии, и в этом году она будет расти. Поэтому, несмотря на сложные обстоятельства, кабинет министров имел смог выполнить больше обещаний из своего программного заявления", - сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz