В этом году перевозчики в Чехии выплатили за опоздания компенсации на сумму около 50 млн крон

«На данный момент в этом году мы получили более 16 500 требований о компенсации», — говорит представитель Чешских железных дорог Лукаш Кубат. «Мы уже выплатили более 5,5 млн крон в качестве компенсации за внутренние и международные перевозки, в основном из-за задержек поездов», — добавляет он.
По его словам, эта сумма выше, чем в предыдущие годы. Причина — значительное увеличение числа пассажиров по сравнению с периодом пандемии.
«Сейчас мы находимся на 90% значений до введения противоэпидемических мер», — поясняет пресс-секретарь.
Однако, по словам Кубата, сумма выплат также растет из-за системы автоматической компенсации за опоздание, которую перевозчик ввел в ноябре.
Автоматизированную систему также использует RegioJet, где с начала года пассажирам выплатили 40 млн крон. «Подавляющее большинство задержек вызвано не нами, а внешними факторами, на которые мы не можем повлиять», — комментирует пресс-секретарь компании Александра Яноушек Костржикова. По ее словам, чаще всего это закрытие дорог или чрезвычайные происшествия.
В таких случаях České dráhy и RegioJet в дополнение к альтернативному автобусному транспорту предлагают перевозку на такси, а в крайнем случае — ваучеры на проживание. Чешские железные дороги потратили на подобные услуги в этом году более 750 000 крон. RegioJet не предоставила данные Чешскому телевидению.
В этом году Leo Express выплатила наименьшую сумму компенсаций среди всех перевозчиков. «На данный момент мы потратили 1 078 904 кроны», — говорит представитель компании Эмиль Седларжик. Всего было 4 316 требований о возмещении ущерба, в основном из-за задержек, и перевозчик удовлетворил 97% из них.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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