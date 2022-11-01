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В этом году перевозчики в Чехии выплатили за опоздания компенсации на сумму около 50 млн крон

В этом году перевозчики в Чехии выплатили за опоздания компенсации на сумму около 50 млн крон

Партнер рубрики:
Kochy
17 декабря
19:50
68
В этом году железнодорожные перевозчики регистрируют тысячи заявлений о возмещении задержек. Это подтвердили Чешскому телевидению представители трех компаний, занимающихся междугородним транспортом. Например, RegioJet выплатила компенсации на общую сумму примерно 40 млн крон. Наиболее распространенные причины задержек — перекрытие дорог, плохая погода, дефекты путей и аварии.

В этом году перевозчики в Чехии выплатили за опоздания компенсации на сумму около 50 млн крон

«На данный момент в этом году мы получили более 16 500 требований о компенсации», — говорит представитель Чешских железных дорог Лукаш Кубат. «Мы уже выплатили более 5,5 млн крон в качестве компенсации за внутренние и международные перевозки, в основном из-за задержек поездов», — добавляет он. 

По его словам, эта сумма выше, чем в предыдущие годы. Причина — значительное увеличение числа пассажиров по сравнению с периодом пандемии.

«Сейчас мы находимся на 90% значений до введения противоэпидемических мер», — поясняет пресс-секретарь.

Однако, по словам Кубата, сумма выплат также растет из-за системы автоматической компенсации за опоздание, которую перевозчик ввел в ноябре.

Автоматизированную систему также использует RegioJet, где с начала года пассажирам выплатили 40 млн крон. «Подавляющее большинство задержек вызвано не нами, а внешними факторами, на которые мы не можем повлиять», — комментирует пресс-секретарь компании Александра Яноушек Костржикова. По ее словам, чаще всего это закрытие дорог или чрезвычайные происшествия. 

В таких случаях České dráhy и RegioJet в дополнение к альтернативному автобусному транспорту предлагают перевозку на такси, а в крайнем случае — ваучеры на проживание. Чешские железные дороги потратили на подобные услуги в этом году более 750 000 крон. RegioJet не предоставила данные Чешскому телевидению. 

В этом году Leo Express выплатила наименьшую сумму компенсаций среди всех перевозчиков. «На данный момент мы потратили 1 078 904 кроны», — говорит представитель компании Эмиль Седларжик. Всего было 4 316 требований о возмещении ущерба, в основном из-за задержек, и перевозчик удовлетворил 97% из них.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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