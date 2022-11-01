У чешских банков Air Bank и UniCredit Bank будет общая сеть банкоматов

​С февраля следующего года Air Bank и UniCredit Bank присоединятся к общей сети банкоматов Komerční banka (KB) и Moneta Money Bank, которые сотрудничают таким образом с июня этого года.

​Об этом сообщили в Komerční banka. Таким образом, клиенты KB, Moneta, Air Bank и UniCredit Bank смогут снимать наличные в общих сетях банкоматов на тех же условиях, что и в банкоматах собственного банка.

Цель — повышение доступности расчетно-кассового обслуживания для клиентов, также важна экономия средств.

«Совместное использование банковской инфраструктуры положительно повлияет на качество обслуживания клиентов и в то же время приведет к снижению энергопотребления и других затрат, необходимых для работы отдельных сетей банкоматов», — заявили в Komerční banka.

В июне KB и Moneta заявили, что планируют установить совместные банкоматы в новых местах, где у них еще нет собственных банкоматов, и что в следующем году они собираются разрешить клиентам вносить наличные в устройствах указанных банков (этой услугой часто пользуются самозанятые лица и малый бизнес).

Источник: novinky.cz