В Чехии эксперты ожидают снижения платежеспособности компаний на рынке

В настоящее время около половины компаний в регионе Центральной и Восточной Европы обеспокоены ухудшением платежеспособности на рынке. Примерно 48% компаний ожидают увеличения среднего срока погашения счетов-фактур в ближайшие 12 месяцев, причем проблемы с оплатой фактур чаще всего возникают в Чехии, Словакии и Венгрии.

Это показал опрос, проведенный в декабре 2022 года среди 1 300 компаний из Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Словакии и Турции страховой компанией Atradius. Он был посвящен так называемой платежной морали.

«Ряд компаний региона смогли справиться с последствиями пандемии коронавируса и выдержать резкий рост цен на энергоносители. Однако неопределенные перспективы развития экономики в 2023 году усиливают напряженность на рынке и вызывают опасения у компаний по поводу того, смогут ли фирмы платить вовремя за оказанные услуги и поставку товаров», — сказала директор чешского филиала Atradius Маркета Стржинкова. Еще одна проблема для Чехии и других небольших экономик в регионе — их высокая зависимость от экспорта в Германию и другие страны ЕС.

Источник: stavebni-forum.cz

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