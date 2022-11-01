Сохранить прежние цены любой ценой: «Производители в Чехии обманывают покупателей», — комментирует чешский экономист

Все больше людей в Чехии экономят и Рождество не исключение. У некоторых просто нет выбора. По данным опроса, около четверти могут позволить себе только основные продукты питания. Обеднеет ли народ еще больше, чем сейчас?

В этом году Рождество в Чехии будет другим — в основном более скромным, чем в предыдущие годы. Люди стали экономить из-за выросших цен, не горя желанием или не имея возможности тратить на подарки и праздничный стол как прежде.

Согласно опросу KRUK, компании, помогающей клиентам закрывать долги в Чехии и Словакии, 28% чешских домохозяйств могут позволить себе покупать только основные продукты питания. Более половины специально ищут только товары со скидкой.

Все это неизбежно приводит к тому, что прибыли компаний, для которых предновогодний период имеет решающее значение, сокращаются. В сезон с ноября до Рождества они обычно фиксируют до трети годовых продаж, однако в этом году, вероятно, все будет иначе.

Смогут ли производители удовлетворить спрос на более дешевые товары, продавая товары с более низким качеством? И можно ли отмахиваться от проблемы обеднения чешского общества, ссылаясь на переполненные корзины покупателей в пражских супермаркетах?

На эти и другие вопросы в интервью попробовал ответить экономист Штепан Кржечек.

Главные тезисы, прозвучавшие в интервью:

1:00 (Кому придется экономить в это Рождество) Это беднейшие слои общества, у кого нет сбережений. Люди, которые жили от зарплаты до зарплаты еще до высокой инфляции, — теперь их зарплаты часто не хватает даже на покрытие основных расходов. И если им не удается увеличить свой доход, они экономят на всем. К сожалению, это не только какие-то излишества, но и товары первой необходимости. По нашим наблюдением, сюда относятся также еда и электроэнергия, что становится социальной проблемой.

2:00 Нельзя не упомянуть людей из низшего среднего класса, которые тоже начали резко экономить и стали больше интересоваться акционными предложениями, а также покупать самые дешевые товары. Они больше не имеют возможности побаловать себя изысканной едой или товарами подороже, как раньше. Это отразится и на том, что предлагается в магазинах. Многие сети исключили из своего меню экзотические фрукты, более дорогие позиции. Они адаптируются под условия, в которых оказались покупатели.

3:00 Некоторые производители пытаются обмануть покупателя. Мы называем это скрытым надувательством, когда упаковка выглядит точно так же, того же размера, но товара в ней меньше. Тогда, конечно, цену удается сохранить как прежде, потому что покупатель покупает меньше, но по той же цене. Еще один способ, с помощью которого производители могут незаметно повышать цены для покупателя, — это изменение состава продукта. Например, более дорогая говядина заменена мясом подешевле, фруктовые ингредиенты заменены концентратами. Таким образом, продукты теряют в качестве. Как это ни парадоксально, производители говорят, что таким образом стараются удовлетворить разные вкусовые предпочтения покупателя. Но, конечно, это смешно.

4:30 Покупателя вводят в заблуждение, но ничего противозаконного в этом нет — продавцы обычно указывают все на упаковке. Проблема клиентов в том, что они их не читают. Даже если производитель нарушает правила, штрафы небольшие. В случае неоднократных нарушений основных правил штрафы должны сильно возрасти, чтобы искоренить такое поведение на рынке.

6:40 Вся помощь (от государства — прим. ред.) дается в долг. Государственный бюджет истощен, там свободных денег нет. Тем не менее правительство решило помочь, масштабно ограничив цены на энергию Нового года. Также сказывается адресная помощь. Помощь на жилье, увеличившийся прожиточный минимум и т.д. Делается очень много.

11:00 Меня иногда критикуют за то, что я рекомендую людям ездить за покупками в Польшу, потому что тогда в Чехии не платятся налоги с продажи продуктов питания, что наносит ущерб чешским производителям и так далее. Но первостепенная проблема сейчас — это инфляция. У компаний по-прежнему хорошие продажи. Так что это тоже вызывает проблемы, но на порядок меньшие, чем проблему инфляции. Как макроэкономист, я не могу игнорировать последствия для конкретных семей.

13:00 (...) Обязательно найдутся компании, которые не справятся с ситуацией и обанкротятся. Но давайте посмотрим на это более широко. С трейдерами особых проблем нет, у большинства из них солидная прибыль. Проблема у потребителей, а самая большая — у семей с детьми.

15:00 (Поможет ли увеличение обязательного предела НДС, чтобы больше самозанятых людей могли перейти на фиксированный налог?) Да, я ждал этого много лет. С тех пор инфляция резко возросла. Оборот самозанятых тоже увеличился, и ограничение в миллион теперь бессмысленно. Эта мера стоит не очень дорого и экономит много времени на административных процессах. А людям это позволит приспосабливаться к текущим ценам.

18:30 (О планах повышения цен на сигареты, алкоголь и т.д.) Проблема с сигаретами сложная. В последние годы мы резко увеличили акцизный налог на табак, в результате чего потеряли большую часть наших трансграничных продаж. Как это ни парадоксально, мы увеличили налоги на потребление, но доходы не увеличились так, как ожидалось. Тут бы я действовал осторожно. Нам необходимо обложить налогом новые никотиновые продукты, такие как никотиновые пакетики в соответствии со старыми продуктами.

20:00 Я сторонник фиксированного налога. Налоги, особенно налоги на рабочую силу, должны быть как можно ниже, чтобы мотивировать людей. Я не ожидаю, что подоходный налог вернется — на этом политики хотят повысить свой имидж.

Источник: seznamzpravy.cz

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