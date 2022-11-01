В аэропорту Праги нашли поддельные украшения стоимостью 45 млн крон

На днях таможенники пражского аэропорта имени Вацлава Гавела изъяли поддельные украшения на сумму 45 млн крон. Ценности прибыли в Чехию из Турции.

По подсчетам таможенников, в партии было обнаружено 1 505 пар сережек и 764 других украшения.

«Проведенное расследование выявило нарушение прав интеллектуальной собственности на товарные знаки Chanel, Louis Vuitton Malletier (Société Anonyme), Gianni Versace и Rolex», — заявила пресс-секретарь таможни Шарка Мишковска.

Товар был отправлен из Турции. Владельцы товарных знаков понесли бы ущерб в размере более 45 млн крон, если бы ювелирные изделия оказались в магазинах. Украшения будут утилизированы.

Похожий случай произошел в пражском аэропорту в августе этого года. Тогда таможенники обнаружили тысячи поддельных украшений в партии из Китая. В случае продажи владельцы товарных знаков понесли бы убытки в размере более 16 млн крон.

Источник: novinky.cz