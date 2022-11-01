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Премьер-министр Чехии: закон о поддержке жилья должен быть принят правительством до конца следующего года

Премьер-министр Чехии: закон о поддержке жилья должен быть принят правительством до конца следующего года

Партнер рубрики:
Kochy
20 декабря
19:55
19
По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), правительство должно принять законопроект о жилищной поддержке до конца следующего года, который поможет не только людям, нуждающимся в жилье, но и тем, кому угрожает рост цен на жилье. Об этом Фиала заявил во время визита в Министерство регионального развития, где он оценил первый год работы министра Ивана Бартоша. «Жилье не может быть дефицитным товаром», — заявил он.

Премьер-министр Чехии: закон о поддержке жилья должен быть принят правительством до конца следующего года

По мнению Фиала, улучшить ситуацию должна и поправка к закону о строительстве, вынесенная на второе чтение в Палате депутатов. Бартош добавил, что депутаты должны рассмотреть поправку на заседании 7 марта, чтобы в конце марта ее можно было направить в Сенат. 

По словам Бартоша, его ведомство сотрудничает с Министерством труда и социальных дел и Министерством финансов по закону о жилищной поддержке. Минрегионразвития также готовит содержательный законопроект о туризме, который должен быть представлен в следующем году. 

На пресс-конференции после встречи с Бартошем Фиала также упомянул о цифровизации государства и привлечении денег из европейских фондов. Премьер-министр назвал цифровизацию государственного управления «чрезвычайно важной» для государства, в том числе из-за необходимости адресной помощи. 

Фиала постепенно посещает министерства и оценивает выполнение программного заявления правительства, которое действует уже год. В начале декабря он побывал в Министерстве сельского хозяйства, в ноябре, например, в Министерстве труда и социальной защиты или в Министерстве здравоохранения. 

В программном заявлении правительство заявило, что будет решать вопрос доступности жилья как находящегося в собственности, так и в аренде, включая социальное жилье. Кабмин назвал ускорение процесса строительства жизненно важным. Правительство также уделяет большое внимание унификации и цифровизации государственных процессов. Агентство цифровой информации должно начать работу в марте или апреле следующего года. 

Источник: ceskenoviny.cz



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