Премьер-министр Чехии: Закон о жилищной поддержке должен быть принят правительством до конца следующего года

По словам премьер-министра Петра Фиалы, правительство должно принять законопроект о жилищной поддержке до конца следующего года. Он поможет не только людям, нуждающимся в жилье, но и тем, кому угрожает рост цен на жилье. Об этом Фиала заявил во время визита в Министерство регионального развития, где он оценил первый год работы министра Ивана Бартоша. «Жилье не может быть дефицитным товаром», — заявил он.

По мнению Фиалы, улучшить ситуацию должна и поправка к закону о строительстве, вынесенная на второе чтение в Палате депутатов. Бартош добавил, что депутаты должны рассмотреть поправку на заседании 7 марта, чтобы в конце марта ее можно было направить в Сенат.

По словам Бартоша, его ведомство сотрудничает с Министерством труда и социальных дел и Министерством финансов по закону о жилищной поддержке. Минрегионразвития также готовит содержательный законопроект о туризме, который должен быть представлен в следующем году.

На пресс-конференции после встречи с Бартошем Фиала упомянул о цифровизации государства и привлечении денег из европейских фондов. Премьер-министр назвал цифровизацию государственного управления «чрезвычайно важной», в том числе из-за необходимости адресной помощи.

Фиала посещает министерства и оценивает выполнение программного заявления правительства, которое работает уже год. В начале декабря он побывал в Министерстве сельского хозяйства, в ноябре — в Министерстве труда и социальной защиты и в Министерстве здравоохранения.

В программном заявлении правительство пообещало, что будет решать вопрос доступности жилья — как находящегося в собственности, так и в аренде, включая социальное жилье. Кабмин назвал ускорение процесса строительства жизненно важным. Правительство также уделяет большое внимание унификации и цифровизации государственных процессов. Агентство цифровой информации должно начать работу в марте или апреле следующего года.

Источник: ceskenoviny.cz