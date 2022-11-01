Курс чешской кроны по отношению к евро самый сильный за последние 11 лет

Обменный курс кроны по отношению к евро в этом году значительно колебался. Чешская валюта резко ослабла в конце февраля и начале марта, когда Россия начала военное нападение на Украину.

Чешская валюта достигла самого сильного уровня по отношению к евро более чем за 11 лет. По сравнению с 18 декабря, 20 декабря к 17:00 курс укрепился на пять цгеллеров и составил 24,18 кроны за евро. Последний раз курс был выше 31 августа 2011 года. Это следует из данных на сервере Patria Online. Курс кроны также укрепился по отношению к доллару на 18 геллеров, до 22,72 кроны за доллар. Это самая сильная позиция по отношению к американской валюте с апреля 2022 года.

Обменный курс кроны по отношению к евро в этом году значительно колебался. Чешская валюта резко ослабла в конце февраля и начале марта, когда Россия начала военное нападение на Украину. После постепенного снижения обменного курса в конце апреля и начале мая произошло новое резкое обесценивание корны. Однако в середине мая Национальный банк Чехии объявил о намерении провести интервенцию на валютном рынке, чтобы противостоять обесцениванию кроны. После этого чешская валюта снова начала дорожать.

По словам аналитика Komerční banka Мартина Гюртлера, причины нынешнего повышения курса не совсем ясны. «Чешская крона хорошо себя чувствует, без каких-либо очевидных стимулов обменного курса и при неинтересном развитии обменного курса евро к доллару, — сказал он. — В результате курс кроны является самым сильным с середины 2011 года. Сильнее она была только в 2008 году, когда до начала мирового финансового кризиса торговалась чуть ниже 24 чешских крон за евро».

Источник: seznamzpravy.cz

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