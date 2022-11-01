Чешский национальный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7%

21 декабря, как и ожидалось, Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 7%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧНБ Петра Крмелова.

7-процентная ставка действует с 22 июня 2022 года, это самый высокий показатель с 1999 года. Сегодня Банковский совет также принял решение, что он продолжит предотвращать чрезмерные колебания обменного курса кроны.

«Косметически более сильная крона и временно более низкая инфляция по сравнению с прогнозом только подтвердят мнение большинства о том, что ставки достаточно высоки. Несмотря на призыв к более высоким ставкам, мы ожидаем стабильности курса на заседании ЧНБ по денежно-кредитной политике», — сказал главный экономист Patria Finance Ян Буреш.

Аналитики не ожидают снижения ставки раньше середины следующего года. Глава ЧНБ Алеш Михл неоднократно заявлял после предыдущих заседаний правления банка, что необходимо рассчитывать на сохранение более высокой процентной ставки в течение более длительного периода времени, пока не станет возможным полностью контролировать инфляцию. По прогнозу банка, в первой половине 2024 года инфляция должна снизиться до двухпроцентного целевого показателя. В ноябре этого года инфляция составляла 16,2%.

Источник: ceskenoviny.cz