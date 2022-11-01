С 1 января минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 17 300 крон

Минимальная заработная плата в Чехии вырастет с января 2023 года на 1 100 крон — до 17 300 крон. Из восьми уровней гарантированной заработной платы, которые выплачиваются в соответствии с требованиями, опытом и ответственностью работы, будут скорректированы только два.

Об этом на пресс-конференции после заседания кабинета министров сообщил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).

«Мы решили увеличить минимальную заработную плату на 1 100 крон — до 17 300 крон. Рост в годовом исчислении составит 6,8%», — сказал Юречка. «Работодатели были очень обеспокоены тем, что, если мы поступим так, как раньше, когда правительство автоматически повышало все восемь ступеней гарантированной заработной платы, им придется увольнять», — сказал министр. По его словам, если повысить только минимальную и максимальную гарантированную заработную плату, работодатели не окажутся под таким сильным давлением.

Гарантированная заработная плата — это минимально допустимая зарплата для отдельных профессий, разделенных на восемь классов в зависимости от уровня сложности и ответственности. Самая низкая гарантированная зарплата не должна быть ниже минимальной зарплаты. С повышением минимальной зарплаты повышаются первый и восьмой классы гарантированной заработной платы.

Самая низкая ставка, соответствующая минимальной заработной плате, поднимется до 17 300 крон. Самая высокая, которая в два раза превышает «минималку», вырастет с 32 400 до 34 600 крон. Постановление было одобрено правительством 21 декабря.

По данным Евростата, в Чехии одна из самых низких минимальных зарплат в Европейском союзе. Из 21 европейской страны, установившей минимальную заработную плату, Чехия заняла 17-е место. За Чехией следуют только Эстония, Словакия, Латвия и Болгария. Люксембург, Германия и Нидерланды уже давно находятся на вершине рейтинга.

Источник: seznamzpravy.cz