Сколько индивидуальные предприниматели в Чехии будут платить за медстраховку в 2023 году?

На весь 2022 год минимальная база оценки по медстрахованию составляет 233 466 крон, а минимальная годовая медицинская страховка будет стоить 31 518 крон в год. При годовой валовой прибыли не более 466 932 крон самозанятые будут платить минимальные суммы за медицинское страхование.
«Предприниматель с годовой прибылью в 700 000 крон будет платить 47 250 крон за медицинское страхование, что составляет 13,5% от фактической базы оценки в 350 000 крон», — говорит Габриэла Иванко, налоговый консультант Mazars.
Авансовые платежи по медстрахованию
В 2022 году минимальный ежемесячный аванс для медицинского страхования составляет 2627 крон. Однако с 1 января 2023 года он увеличится до 2722 крон. Обязательный ежемесячный аванс по медицинскому страхованию зависит от полученной прибыли в прошедшем периоде, но всегда должен выплачиваться хотя бы в минимальном размере. Даже самозанятые, у которых не все в порядке с финансами и которые несколько месяцев подряд терпят убытки, вынуждены платить ежемесячные авансы.
«Ежемесячный аванс по медицинскому страхованию выплачивается до восьмого числа следующего месяца», — добавляет Иванко.
Ежемесячный аванс в фактической сумме составляет одну двенадцатую расчетного годового взноса по медицинскому страхованию. Ставка медицинского страхования составляет 13,5% от базы налогообложения, при этом фактическая база оценки составляет половину налоговой базы. Если ежемесячный аванс, рассчитанный таким образом, меньше минимального месячного аванса, действующего в данном году, то выплачивается минимальный месячный аванс.
«Например, самозанятое лицо с валовой прибылью в размере 620 000 крон за 2021 год платит ежемесячный аванс на медицинское страхование в размере 3 488 крон в этом году и будет выплачивать такой высокий аванс до тех пор, пока не будут представлены отчеты за 2022 год, ", - говорит Иванко.
Единая ставка налога
«Семейное положение не играет роли при расчете стоимости медицинского страхования, а более низкий уровень медицинского страхования не может быть достигнут за счет возможной смены медицинской страховой компании», — отмечает Иванко.
Некоторые самозанятые лица, отвечающие установленным законом условиям, перешли на фиксированный налоговый режим, при котором пенсионное страхование, медицинское страхование и подоходный налог, покрываются одним ежемесячным налоговым платежом. Единый налог значительно сокращает администрирование и упрощает финансовое планирование.
В связи с увеличением минимальных авансовых платежей ежемесячная сумма фиксированного налога также увеличится с 5 994 крон до 6 208 крон в 2023 году.
«Учитывая, что единая ставка налога включает пенсионное страхование в размере 1,15 минимального месячного аванса, самозанятые в режиме единой ставки имеют больше шансов на получение пенсии в будущем, чем самозанятые, выплачивающие минимальный месячный аванс за пенсионное страхование», — добавляет Габриэла Иванко.
Источник: novinky.cz
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