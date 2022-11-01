Сколько индивидуальные предприниматели в Чехии будут платить за медстраховку в 2023 году?

Предприниматели-физлица в Чехии должны оплачивать медицинскую страховку независимо от того, является ли их деятельность основной или дополнительной. Даже при переходе на единый налоговый режим нельзя отказаться от обязанности оплаты медицинского страхования. Сколько самозанятые заплатят за медицинское страхование в следующем году?

На весь 2022 год минимальная база оценки по медстрахованию составляет 233 466 крон, а минимальная годовая медицинская страховка будет стоить 31 518 крон в год. При годовой валовой прибыли не более 466 932 крон самозанятые будут платить минимальные суммы за медицинское страхование.

«Предприниматель с годовой прибылью в 700 000 крон будет платить 47 250 крон за медицинское страхование, что составляет 13,5% от фактической базы оценки в 350 000 крон», — говорит Габриэла Иванко, налоговый консультант Mazars.

Авансовые платежи по медстрахованию

В 2022 году минимальный ежемесячный аванс для медицинского страхования составляет 2627 крон. Однако с 1 января 2023 года он увеличится до 2722 крон. Обязательный ежемесячный аванс по медицинскому страхованию зависит от полученной прибыли в прошедшем периоде, но всегда должен выплачиваться хотя бы в минимальном размере. Даже самозанятые, у которых не все в порядке с финансами и которые несколько месяцев подряд терпят убытки, вынуждены платить ежемесячные авансы.

«Ежемесячный аванс по медицинскому страхованию выплачивается до восьмого числа следующего месяца», — добавляет Иванко.

Ежемесячный аванс в фактической сумме составляет одну двенадцатую расчетного годового взноса по медицинскому страхованию. Ставка медицинского страхования составляет 13,5% от базы налогообложения, при этом фактическая база оценки составляет половину налоговой базы. Если ежемесячный аванс, рассчитанный таким образом, меньше минимального месячного аванса, действующего в данном году, то выплачивается минимальный месячный аванс.

«Например, самозанятое лицо с валовой прибылью в размере 620 000 крон за 2021 год платит ежемесячный аванс на медицинское страхование в размере 3 488 крон в этом году и будет выплачивать такой высокий аванс до тех пор, пока не будут представлены отчеты за 2022 год, ", - говорит Иванко.

Единая ставка налога

«Семейное положение не играет роли при расчете стоимости медицинского страхования, а более низкий уровень медицинского страхования не может быть достигнут за счет возможной смены медицинской страховой компании», — отмечает Иванко.

Некоторые самозанятые лица, отвечающие установленным законом условиям, перешли на фиксированный налоговый режим, при котором пенсионное страхование, медицинское страхование и подоходный налог, покрываются одним ежемесячным налоговым платежом. Единый налог значительно сокращает администрирование и упрощает финансовое планирование.

В связи с увеличением минимальных авансовых платежей ежемесячная сумма фиксированного налога также увеличится с 5 994 крон до 6 208 крон в 2023 году.

«Учитывая, что единая ставка налога включает пенсионное страхование в размере 1,15 минимального месячного аванса, самозанятые в режиме единой ставки имеют больше шансов на получение пенсии в будущем, чем самозанятые, выплачивающие минимальный месячный аванс за пенсионное страхование», — добавляет Габриэла Иванко.

Источник: novinky.cz

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