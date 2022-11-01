Чехи признались, какие подарки на Рождество они получать не хотят

Согласно исследованию американской компании Finder, часть денег, которые ежегодно тратятся на рождественские подарки, пропадают впустую. Каждый второй получатель подарка испытывает разочарование.

Опрос Finder показал, что 52% респондентов признались, что обычно получают как минимум один рождественский подарок, который их разочаровывает или который им совсем не нужен. Как это ни парадоксально, это самые часто покупаемые товары — такие как одежда, предметы быта или парфюмерия. К этой категории относятся и аксессуары, такие как сумки, шарфы, шляпы и перчатки или бижутерия — 49% людей не хотят получать такие подарки.

В рекламе Рождество почти всегда упоминается как праздник радости и счастья. Однако, согласно последнему исследованию Finder, около половины людей испытывают разочарование у ёлки из-за подарка, который они совсем не хотели.

Октябрьский опрос агентства STEM/MARK показывает, что почти половина людей в Чехии думала о покупке косметики в этом году (43%), а почти каждый четвертый планировал приобрести книги, небольшие подарки (39%) или игрушки (37%). Около четверти людей купили одежду (28%) или подарочный сертификат (27%).

Наверное, неудивительно, что женщины более разборчивы в этом отношении. Подаренная одежда разочаровывает 53% женщин, товары для дома — 32%, косметика — 28%.

Даже мужчины обычно не в восторге от подаренной одежды, 45% опрошенных отметили ее как нежелательный подарок. Мужчины также более щепетильны, когда дело доходит до выбора подарков в области электроники или техники: более пятой части опрошенных когда-либо разочаровывались в подарке. И примерно пятая часть также будет разочарована выбором названий книг, которые они открывают под елкой.

Крупные торговые порталы предлагают целый ряд советов, как выбрать лучший подарок и избежать разочарования или смущения. Чаще всего уже в ноябре порталы запускают собственных «советников по покупкам».

«Если вы не можете прямо спросить адресата о его литературных вкусах, часто бывает полезно ориентироваться на другие интересы. Он может любить спорт, фильмы Marvel или определенную музыкальную группу. В книжных магазинах вы можете найти отделы или категории книг в интернет-магазинах, которые относятся к различным интересам и увлечениям. Если вы посещаете обычный книжный магазин, не бойтесь обращаться к конкретному продавцу книг. Это может привести вас, например, к бестселлерам, где у вас всегда больше шансов получить подарок», — говорит, например, Адам Пыха, директор по маркетингу Knih Dobrovský.

Путеводитель по покупкам работает аналогично указателям в интернет-магазинах. Он ориентирует клиентов по полу, семейным отношениям, сумме подарка, интересам или увлечениям.

«Если человек совсем не знает, можно порекомендовать необычное путешествие или экстремальное приключение , т.е. предложить то, что данный человек, возможно, еще не испытал. Другой вариант — подарочный сертификат на покупку подарков по вашим собственным идеям», — пояснил SZ Byznys директор портала впечатлений Slevomat Ладислав Веселы.

Так, продажи «предоплаченных» подарков в последние годы растут. Чаще всего они имеют форму ваучеров или подарочных карт на определенную сумму. Их уже предлагает большинство продавцов, от гипермаркетов, сетей аптек или магазинов одежды до крупных розничных продавцов электроники.

«Традиционно бывает, что огромное количество заказов мы получаем в последние два дня перед Рождеством, когда ни у кого нет ни времени, ни желания бегать по торговым центрам. Заказы во время рождественского ужина, когда люди понимают, что кого-то забыли, не являются исключением. В этом случае опыт можно приобрести за несколько минут», — описывает годовой опыт Ян Гайек, директор Zážitky.cz.

А что делать с ненужными подарками? Авторы опроса, конечно, преувеличивают: загляните в шкаф или под кровать, и вы обязательно это узнаете. 43% людей хранят даже ненужные подарки или дарят их кому-то другому (35%), а около 10% признаются, что выбросят подарок.

Источник: seznamzpravy.cz

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