Опрос: что чехи сами себе обещают перед Новым годом

52% чехов планируют дать новогоднее обещание самому себе на 2023 год. Почти половина из них хочет сосредоточиться на здоровье и благополучии, а 41% — на финансовых целях. Затем следуют фитнес и личностное развитие — так ответили 30% респондентов.

Это следует из опроса, проведенного сетью социальных инвестиций eToro среди 2000 чехов. Люди могли отметить несколько вариантов.

Финансовые цели значительно увеличились в приоритетах чехов на 2023 год по сравнению с решениями на этот год, когда их упомянули 32% респондентов.

Самая распространенная финансовая цель на следующий год — начать зарабатывать дополнительно, чтобы увеличить свой доход (44%), затем придерживаться установленного бюджета (38%) и копить на важное событие в жизни, например, на покупку автомобиля или дома (34%). ). Также в прошлом году первым был дополнительный доход (46%), за которым следовала мотивация к созданию сбережений на случай непредвиденных обстоятельств (42%).

«Кризис стоимости жизни доминирует и заставляет людей больше думать о том, как распоряжаться своими деньгами в наступающем году. Хотя мы все надеемся, что финансовое давление ослабнет в 2023 году, чехи явно собираются улучшить то, как они управляют своими финансами вместо того, чтобы прятать голову в песок», — сказал аналитик eToro Сэм Норт.

Согласно опросу, финансовые обещания было легче всего соблюдать. В этом году 79% чехов держали обещание в течение трех месяцев и более. Опрос показал, что треть чехов не смогли выполнить свои финансовые обещания — им помешали это сделать рост счетов домохозяйств (62%), инфляция, снижающая доход, и слишком большие расходы (48%).

Сложнее всего для чехов было с легкостью соблюдать физкультуру и здоровье. Тем не менее, 58% чехов удалось сохранить обе цели в течение трех месяцев и дольше. Фитнес (58%) и личностное развитие (50%) чаще всего интересуют самую младшую возрастную группу, участвовавшую в опросе, в возрасте от 16 до 24 лет. Наоборот, люди в возрасте от 55 до 65 лет чаще выбирают здоровье и благополучие. Финансовые решения чаще всего принимаются продуктивной группой в возрасте от 25 до 34 лет.

Респондентов также спрашивали о некоторых необычных решениях, которые они приняли в предыдущие годы. Среди прочего они упомянули решимость собирать мусор в траве и на улице во время прогулки с собакой, цель пробежать десять километров, стремление не набрать больше веса, чем в прошлом году, желание найти любовь всей жизни или желание изучать магию.

Источник: ceskenoviny.cz