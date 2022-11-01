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Минсельхоз Чехии: цены на продукты могут стабилизироваться благодаря конкуренции

Минсельхоз Чехии: цены на продукты могут стабилизироваться благодаря конкуренции

Партнер рубрики:
Kochy
27 декабря
09:54
56
​Цены на продукты питания могут стабилизироваться в следующем году, они не должны значительно вырасти. Об этом в интервью ЧТК заявил министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL). По его словам, проблему дорогих продуктов решит скорее стабильная рыночная конъюнктура, а не регулирование цен или снижение НДС. Результаты опроса Министерства финансов среди профессиональных учреждений показали, что рост цен должен замедлиться до 9,7% в следующем году с 15,4% в этом году.

Минсельхоз Чехии: цены на продукты могут стабилизироваться благодаря конкуренции

Этому также способствовала принятая поправка к закону о значительном рыночном влиянии, которая значительно расширила круг компаний, которые могут быть привлечены к ответственности за недобросовестную деловую практику Управлением по защите экономической конкуренции (ÚOHS), сказал он.

Некула напомнил, что цены очень незначительно снизились уже летом, когда цены на зерно на мировых рынках и в Чехии резко упали. Это привело к тому, что в июле, например, цена на обычную муку на прилавках магазинов упала, хотя падение было всего на копейки. Но было очередное повышение цен на газ и электроэнергию. Поэтому цены на продовольствие снова выросли. "Если рынок природного газа и электроэнергии успокоится, это начнет сказываться на продуктах питания", - сказал министр.

Из-за высоких цен в этом году часто обсуждалось возможное снижение НДС на продукты питания. Эту меру также поддержали отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация торговли и туризма. Некула, как и премьер-министр Петр Фиала (ODS), ранее указывал, что возможное сокращение не обязательно приведет к снижению цен на полках магазинов. Наоборот, часть дохода попадала бы в государственный бюджет.

Президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал также обеспокоен тем, что снижение НДС не приведет к реальному снижению цен на продукты питания. В ЧТК заявили, что рост цен на продукты питания не остановится, пока не будет решена проблема дорогой энергии. Он обратил внимание на то, что для ряда компаний заканчивается ценовая фиксация, и, несмотря на установление максимальных цен на энергоносители, компании будут платить в несколько раз больше, чем платили ранее.

Некула назвал принятие поправки к рыночной силе важным элементом стабилизации рыночной среды. Чехия должна была принять его уже при правительстве Андрея Бабиша как транспозицию европейского стандарта, за что была даже угроза санкций со стороны Еврокомиссии. По словам Некулы, для ÚOHS это важный инструмент контроля рыночной среды.

Старая версия закона касалась только 12 крупнейших субъектов рынка, теперь ведомство может контролировать около 800 предприятий. По словам Некулы, даже серьезные санкции удержат бизнес от недобросовестной практики. Использование незаконных методов наказывается штрафом в размере до десяти миллионов крон или штрафом в размере до 10% от нетто-оборота.

Некула также отметил, что, например, установление максимальных цен на топливо в Венгрии привело к дефициту топлива, и правительству в конечном итоге пришлось отменить эту меру. Поэтому, по его словам, лучший способ — создать стабильную среду для фермеров, производителей продуктов питания и торговцев. «Рынок может управлять многими вещами», — сказал он. Он отметил, что многие экономисты также ожидают снижения инфляции в следующем году. Результаты опроса Министерства финансов среди профессиональных учреждений показали, что рост цен должен замедлиться до 9,7% в следующем году с 15,4% в этом году.

Источник: ceskenoviny.cz

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