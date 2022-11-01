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Ученые из Академии наук Чехии настаивают на ограничении продажи пиротехники из-за ее токсичности

Ученые из Академии наук Чехии настаивают на ограничении продажи пиротехники из-за ее токсичности

Партнер рубрики:
Kochy
27 декабря
12:25
4
Фейерверки выбрасывают в воздух ряд высокотоксичных веществ, представляющих опасность для человека и окружающей среды. В то же время люди недостаточно информированы об этом факте или недооценивают его, заявили ученые из Академии наук Чешской Республики (AV CR) в пресс-релизе. Поэтому они рекомендуют ограничить или полностью запретить фейерверки.

Ученые из Академии наук Чехии настаивают на ограничении продажи пиротехники из-за ее токсичности

По словам ученых, выбросы фейерверков представляют огромный риск для здоровья. «Если промышленное предприятие выпустит такое количество опасных веществ, его ждет судебное разбирательство и закрытие. Но люди прямо вдыхают эту странную смесь ядов и канцерогенных веществ», — сказал химик Петр Клусонь из Института химических процессов Академии наук. Чехии.

По данным ученых, ежегодно в воздух выбрасывается примерно 12,5 тонны магния, 0,8 тонны титана, 1,2 тонны рубидия, 10,5 тонны бария, 1 тонна стронция и 0,5 тонны меди. Например, барий добавляют в фейерверки из-за его зеленого цвета. Однако в неблагоприятных погодных условиях его присутствие в воздухе увеличится в 580 раз во время фейерверка, который длится три четверти часа, отметил Клусонь.

Кроме того, ученые фиксируют повышенные значения вредных веществ в воздухе через несколько дней после салюта. По словам Мартина Пивоконского, директора Института гидродинамики Академии наук Чешской Республики, токсичные вещества попадают в воду и почву, а также в пищевые цепи.

Большая часть пиротехники закупается у нелегальных продавцов, отмечают ученые, ссылаясь на данные Чешской торговой инспекции. Такие петарды и ракеты также содержат вещества, запрещенные в Европейском Союзе. Однако, по мнению ученых, проблема опасных фейерверков недостаточно обсуждается как на чешском и европейском, так и на мировом уровне.

Источник: zpravy



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