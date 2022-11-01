Торговый центр в Марианске-Лазне загорелся из-за контейнера, ущерб от пожара превысил 20 миллионов крон

Следователи оценили в 20 млн крон ущерб от пожара, который уничтожил часть универмага Tesco в Марианске-Лазне в ночь на 26 декабря. Полиция расследует дело по подозрению в причинении вреда по неосторожности. Возгорание, по-видимому, началось в одном из контейнеров перед магазином. В результате пожара никто не пострадал.

«Мы возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, представляющего общественную опасность из-за халатности», — заявил представитель полиции Якуб Копржива, добавив, что полиция продолжит расследование причин и обстоятельств инцидента.

Сообщение о возгорании поступило вскоре после 3:00. Пламя охватило заднюю часть универмага Tesco, а также часть ограждающих конструкций соседнего магазина Sportisimo.

Затем огонь перекинулся на корпус и крышу здания, а также затронул часть склада со спортивными товарами. Пожарные спасли от огня другие магазины в торговом центре, но они были сильно задымлены.

На момент происшествия магазин был закрыт и там не было персонала. «Ущерб зданию Tesco подсчитывается, к счастью, здание пострадало минимально. Товар в магазине не пострадал», — заявил ранее представитель Tesco Михал Кузмиак.

Источник: novinky.cz

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