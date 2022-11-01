Путин запретил экспорт российской нефти в страны, применяющие потолок цен

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов в страны, применяющие ограничение цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как напоминает агентство ЧТК, группа экономически развитых стран G7, Евросоюз и Австралия с 5 декабря ввели максимальную цену в $60 за баррель на российскую нефть, перевозимую морским транспортом. При превышении этого лимита запрещается перевозить нефть и страховать ее транспортировку.
Москва ранее заявляла, что Путин подпишет соответствующий указ на этой неделе. По данным агентства DPA, регламент запрещает поставку российской нефти и нефтепродуктов компаниям и физическим лицам в случае, если контракты «прямо или косвенно включают механизм потолка цен».
По данным Reuters, указ также включает положение, позволяющее президенту России снимать запрет на поставки в особых случаях.
Потолок цен — это часть реакции западных стран на нападение российских войск на Украину.
Вице-премьер России Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия может сократить добычу нефти на пять-семь процентов в начале следующего года в ответ на введение ценового предела западными странами. Это будет означать снижение добычи нефти от 500 000 до 700 000 баррелей в день.
Источник: zpravy.cz
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