Работодатели ожидают стагнации в следующем году

«Рост экономики будет постепенно замедляться. Тенденция проявляется в ряде данных, от прогнозов заказов на грузовые перевозки до опросов между предприятиями и ожиданий стагнации роста в еврозоне. Мы видим, что спрос остывает. Поэтому мы ожидаем дальнейшего замедления роста до 0,9% или ниже в 2023 году», — сказал Богуслав Чижек, директор секции экономической политики Союза промышленности и транспорта. По его словам, будет важно, удастся ли обеспечить соблюдение всех мер, касающихся цен на энергоносители для компаний.
Торговая палата Чехии также прогнозирует стагнацию экономических показателей в следующем году. «В следующем году экономика будет стагнировать, а промышленность, которая обычно является ее движущей силой, остановится. Даже если в следующем году рост цен замедлится, относительно высокая инфляция будет характерна и для всего 2023 года», — заявил представитель палаты Мирослав Диро. По его словам, обязательным условием прогноза является стабильность поставок энергоносителей и действующая система их ценовых потолков.
Высокий рост цен на электроэнергию и газ приводит к высокому росту затрат компаний и расходов домашних хозяйств, несмотря на принятые правительством меры, поскольку эффект от потолков, вступивших в силу с января 2023 года, все еще является лишь частичным, отметил Диро. По его словам, затягивание сроков введения мер негативно сказывается, в частности, на предпринимателях. Он добавил, что действие правительственных мер ограничено ограничениями, установленными европейскими нормами, поэтому принятые меры могут смягчить инфляцию, но не вернуть цены на уровень прошлого лета.
«Компании будут продолжать бороться в основном с удорожанием всех ресурсов с одной стороны и невозможностью полного отражения этих затрат в ценах для клиентов. Если бы они это сделали, то потеряли бы свою конкурентоспособность. Покупательная способность постоянно снижается из-за рекордной инфляции», — сказала Ева Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних предприятий.
Она заявила, что не может исключить, что меры жесткой экономии в компаниях будут продолжаться или усиливаться. По ее словам, часть малых и средних предприятий уже должна была присоединиться к ним. До сих пор речь шла в основном об инвестиционных ограничениях или кадровых мерах, когда, например, новые рабочие места увольняющихся сотрудников не заполнялись, указала она.
«Хотя прекращение деятельности компании — дело последнее, у нас уже есть сигналы, что многим предпринимателям, особенно в малых городах и селах, рано или поздно придется к нему прибегнуть», — предупредила Свободова.
Источник: novinky.cz