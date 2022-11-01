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Работодатели ожидают стагнации в следующем году

Работодатели ожидают стагнации в следующем году

Партнер рубрики:
Kochy
28 декабря
08:39
227
Чешская экономика будет стагнировать в следующем году. Хотя инфляция будет постепенно снижаться, она все равно останется высокой. Это следует из оценок, предоставленных ассоциациями работодателей. По их словам, отечественные компании отреагируют мерами жесткой экономии вроде ограничения инвестиций, однако значительных увольнений они пока не ожидают.

Работодатели ожидают стагнации в следующем году

«Рост экономики будет постепенно замедляться. Тенденция проявляется в ряде данных, от прогнозов заказов на грузовые перевозки до опросов между предприятиями и ожиданий стагнации роста в еврозоне. Мы видим, что спрос остывает. Поэтому мы ожидаем дальнейшего замедления роста до 0,9% или ниже в 2023 году», — сказал Богуслав Чижек, директор секции экономической политики Союза промышленности и транспорта. По его словам, будет важно, удастся ли обеспечить соблюдение всех мер, касающихся цен на энергоносители для компаний.

Торговая палата Чехии также прогнозирует стагнацию экономических показателей в следующем году. «В следующем году экономика будет стагнировать, а промышленность, которая обычно является ее движущей силой, остановится. Даже если в следующем году рост цен замедлится, относительно высокая инфляция будет характерна и для всего 2023 года», — заявил представитель палаты Мирослав Диро. По его словам, обязательным условием прогноза является стабильность поставок энергоносителей и действующая система их ценовых потолков.

Высокий рост цен на электроэнергию и газ приводит к высокому росту затрат компаний и расходов домашних хозяйств, несмотря на принятые правительством меры, поскольку эффект от потолков, вступивших в силу с января 2023 года, все еще является лишь частичным, отметил Диро. По его словам, затягивание сроков введения мер негативно сказывается, в частности, на предпринимателях. Он добавил, что действие правительственных мер ограничено ограничениями, установленными европейскими нормами, поэтому принятые меры могут смягчить инфляцию, но не вернуть цены на уровень прошлого лета.

«Компании будут продолжать бороться в основном с удорожанием всех ресурсов с одной стороны и невозможностью полного отражения этих затрат в ценах для клиентов. Если бы они это сделали, то потеряли бы свою конкурентоспособность. Покупательная способность постоянно снижается из-за рекордной инфляции», — сказала Ева Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних предприятий.

Она заявила, что не может исключить, что меры жесткой экономии в компаниях будут продолжаться или усиливаться. По ее словам, часть малых и средних предприятий уже должна была присоединиться к ним. До сих пор речь шла в основном об инвестиционных ограничениях или кадровых мерах, когда, например, новые рабочие места увольняющихся сотрудников не заполнялись, указала она.

«Хотя прекращение деятельности компании — дело последнее, у нас уже есть сигналы, что многим предпринимателям, особенно в малых городах и селах, рано или поздно придется к нему прибегнуть», — предупредила Свободова.

Источник: novinky.cz



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