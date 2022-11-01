Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Опрос: в этом году почти трети чехов пришлось сократить расходы или начать экономить

Опрос: в этом году почти трети чехов пришлось сократить расходы или начать экономить

Партнер рубрики:
Kochy
28 декабря
09:19
77
В этом году почти 30% чехов пришлось сократить расходы или начать экономить деньги. В то же время почти половина чехов считает уходящий год финансово успешным, следует из декабрьского опроса кредитора Provident Financial среди 1000 респондентов.

Опрос: в этом году почти трети чехов пришлось сократить расходы или начать экономить

Однако наступающий год не приносит столько оптимизма – примерно треть людей волнует, как они справятся с финансами. Почти четверть чехов сказали, что им удалось накопить или инвестировать в 2022 году. Менее половины людей не воспользовались сбережениями и не брали кредиты.

«Похоже, что этот год стал неким финансовым испытанием для чешских домохозяйств, в котором нужно было не только быть скромнее, но и больше планировать и думать о семейном бюджете. В результате высокой инфляции и роста цен бюджет для многих семей еще сократится, поэтому весьма вероятно, что в следующем году людям придется использовать сбережения или решать проблему нехватки финансов другими способами», — сказал Марек Райхль, менеджер по кредитным рискам Provident.

Домохозяйства, которым пришлось решать вопросы нехватки финансов в 2022 году, чаще всего обращались за помощью к семье (23%). Помощью государства или других организаций воспользовались 9% населения, столько же домохозяйств помогли себе с помощью кредита.

64% респондентов ожидают определенных финансовых изменений в следующем году. В то время как 25% из них считают, что более высокие расходы сохранятся, более трети  чехов серьезно обеспокоены своим финансовым положением (32%). Однако, согласно опросу, эти факторы пока не заставляют чехов заранее создавать антикризисный план. Целых 62% людей сказали, что они еще не думали о решениях возможных финансовых трудностей.

Опрос показал, что каждый второй чех дает финансовые обещания. Чаще всего они хотят сэкономить на текущих расходах (25%) или работать в направлении увеличения дохода (20%).

Источник: ceskenoviny.cz
 



читайте по теме
Assets
04 декабря
13:14
3720
Общество
18 остроумных чешских мемов о подорожании электроэнергии. Часть 2
Assets
15 ноября
17:24
2642
Общество
Чешские специалисты предупреждают: низкая температура в помещениях увеличивает образование плесени и размножение бактерий
Assets
15 ноября
14:00
2169
Экономика
Индекс благосостояния: экономика Чехии — на девятом месте среди лучших стран Евросоюза
Assets
11 ноября
12:06
1099
Рынок недвижимости
Чешский строительный сектор в 2023 году ждет спад на 4,6%
Последние новости:
Assets
28 декабря
08:39
227
Экономика
Работодатели ожидают стагнации в следующем году
Assets
27 декабря
18:37
908
Экономика
Путин запретил экспорт российской нефти в страны, применяющие потолок цен
Assets
27 декабря
17:00
559
Общество
SeznamZprávy.cz: Рождество в окопах — как это было во время Первой мировой войны (фото)
Assets
27 декабря
16:26
1872
Общество
Ясновидящий Медведев: 2023 год принесет распад ЕС и войну в США, Чехия станет частью Германии
Assets
27 декабря
14:53
957
Общество
Статистика: продолжительность жизни у чехов выше, чем у словаков. Еще у чехов выше пенсии
Assets
27 декабря
12:48
610
Экономика
Торговый центр в Марианске-Лазне загорелся из-за контейнера, ущерб от пожара превысил 20 миллионов крон
Assets
27 декабря
16:14
236
Общество
На праздники в Праге было удивительно мало пожаров, связанных с Рождеством
Assets
27 декабря
12:25
313
Экономика
Ученые из Академии наук Чехии настаивают на ограничении продаж пиротехники из-за ее токсичности
Assets
27 декабря
14:01
1955
Общество
В канун Рождества в центре Праги один мужчина пытался изнасиловать другого
Assets
27 декабря
13:17
587
Общество
ФОТО: Не самое лучшее Рождество. В Чехии из-за бенгальских огней сгорели елка и подарки


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы