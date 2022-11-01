Опрос: в этом году почти трети чехов пришлось сократить расходы или начать экономить

В этом году почти 30% чехов пришлось сократить расходы или начать экономить деньги. В то же время почти половина чехов считает уходящий год финансово успешным, следует из декабрьского опроса кредитора Provident Financial среди 1000 респондентов.

Однако наступающий год не приносит столько оптимизма – примерно треть людей волнует, как они справятся с финансами. Почти четверть чехов сказали, что им удалось накопить или инвестировать в 2022 году. Менее половины людей не воспользовались сбережениями и не брали кредиты.

«Похоже, что этот год стал неким финансовым испытанием для чешских домохозяйств, в котором нужно было не только быть скромнее, но и больше планировать и думать о семейном бюджете. В результате высокой инфляции и роста цен бюджет для многих семей еще сократится, поэтому весьма вероятно, что в следующем году людям придется использовать сбережения или решать проблему нехватки финансов другими способами», — сказал Марек Райхль, менеджер по кредитным рискам Provident.

Домохозяйства, которым пришлось решать вопросы нехватки финансов в 2022 году, чаще всего обращались за помощью к семье (23%). Помощью государства или других организаций воспользовались 9% населения, столько же домохозяйств помогли себе с помощью кредита.

64% респондентов ожидают определенных финансовых изменений в следующем году. В то время как 25% из них считают, что более высокие расходы сохранятся, более трети чехов серьезно обеспокоены своим финансовым положением (32%). Однако, согласно опросу, эти факторы пока не заставляют чехов заранее создавать антикризисный план. Целых 62% людей сказали, что они еще не думали о решениях возможных финансовых трудностей.

Опрос показал, что каждый второй чех дает финансовые обещания. Чаще всего они хотят сэкономить на текущих расходах (25%) или работать в направлении увеличения дохода (20%).

Источник: ceskenoviny.cz

