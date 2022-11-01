В Чехии мужчина вставил свою карту в банкомат, но при этом снял деньги с чужого счета — суд хотел наказать его за кражу

​Мужчине нужно было заплатить за новые очки, а поскольку на его карте был низкий платежный лимит, 56-летний предприниматель из Брно подошел к банкомату. Он вставил в банкомат сначала одну, а потом вторую свою банковскую карту и снял в общей сложности 30 тысяч крон. Три месяца спустя полиция вызвала его на допрос и сообщила, что он украл 20 000 крон со счета незнакомого ему человека.

Прокуратура и Городской суд в Брно хотели оштрафовать бизнесмена за кражу и несанкционированное использование платежного средства, но апелляционный суд отменил приговор и оправдал мужчину, заявив, что это была ошибка.

У бизнесмена действительно не было причин воровать, так как на нескольких счетах у него были миллионы наличными. Тем не менее, из показаний было видно, что 20 000 крон он действительно снял в банкомате с чужого счета. Как это могло случиться?

Выяснилось, что еще один мужчина, который перед этим воспользовался услугами банкомата, использовал карту бесконтактным способом. Но он не завершил свою транзакцию, не вышел из системы и ушел. Затем устройство оставалось так называемым открытым в течение нескольких десятков секунд, т.е. готовым к выдаче денег со счета. Бизнесмен этого не заметил и подумал, что, вставляя свою карту в автомат, он снимает деньги со своего счета.

«Мне нужно было заплатить за очки, я побежал к банкомату, вставил свою карту, там была таблица выбора, я ввел сумму 20 000 крон, потом вставил вторую карту и снял еще 10 000 тысяч крон. Когда меня пригласили в полицию, я сказал, что это какая-то ошибка. Но они продолжали повторять, что сняли меня на камеру и что это моя вина. Меня упрекали в том, что как же так, что я не заметил, что 20 000 крон не исчезли со счета, а у меня есть бухгалтер и еще три счета», — описал бизнесмен начало долгих судебных тяжб.

Прокуратура ничего слышать об ошибке не захотела и направила дело в суд. Затем городской суд наказал бизнесмена штрафом в размере 25 тысяч крон. Бизнесмен возражал против этого и продолжал утверждать, что это была ошибка, подчеркивая, что деньги пострадавшему он, конечно же, вернул.

Городской суд тем не менее осудил его, но уменьшил штраф до 10 000 крон. Областной апелляционный суд приговор отменил, но суд первой инстанции сохранил свою позицию и вынес совершенно идентичный приговор.

Бизнесмен снова обратился в суд. «Руководство соответствующего банка сообщило, что если предыдущая транзакция не была завершена и жертва покинула банкомат, для выхода из авторизованного банковского счета требуется более 45 секунд. Суд установил уголовную ответственность только на основании фотографий, на которых потерпевший, а затем подсудимый стоит перед банкоматом. И из этого суд сделал вывод о намерении обвиняемого умышленно присвоить деньги», — заявил адваокат мужчины Карим Титц.

Областной суд во второй раз снял с бизнесмена обвинения. «Я признал, что совершил ошибку, вернул деньги, но меня все равно дважды судили. В то же время я понятия не имел, что что-то подобное может случиться, что банки ничего не могут с этим сделать. Если бы я хотел ограбить того господина, то, наверное, не стал бы совать в банкомат свои карты, к тому же я никак не маскировался, и все знают, что банкоматы под камерами», — покачал головой мужчина.

Источник: novinky.cz