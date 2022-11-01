Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС

​Перед чешскими технологическими компаниями открывается интересная возможность. В следующем году они смогут участвовать в тендерах проекта IRIS2, представляющего собой общеевропейскую сеть безопасного спутникового интернета. Европейский союз хочет, чтобы как минимум треть системы стоимостью около 140 млрд крон была построена малыми и средними компаниями.

Пока такие услуги предлагает, например, американский Starlink от SpaceX. Но Европейский союз теперь хочет иметь собственный безопасный спутниковый интернет. Обеспечить его смогут до 170 спутников, которые выйдут на орбиту к 2027 году.

«Важным элементом будет высокоскоростной интернет для всех, но это также будет связано с новыми технологиями, а также с новым уровнем безопасности. Это обеспечат квантовые технологии», — поясняет исполнительный директор Агентства космических программ ЕС (EUSPA) Родриго да Кошта.

Безопасная передача — важный элемент для правительств или вооруженных сил — не будет единственным преимуществом для пользователей. Одним из основных преимуществ этой сети будет то, что она обеспечит покрытие даже в труднодоступных местах, например, в горах, где отсутствует обычный мобильный сигнал. «В нем не будет открытых мест — в Карпатах, Пиренеях, Альпах, на море. Это будет поистине революционный прогресс», — заявил глава Генерального директората Европейской комиссии по обороне и космосу Тимо Песонен.

Хотя Еврокомиссия планировала собственную систему безопасного спутникового интернета еще до начала российской агрессии в Украине, война в Европе высветила необходимость этого шага. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр еще в конце февраля указывал, что Брюссель не хочет зависеть от иностранных держав в вопросах контроля и использования космоса.

Сердцем системы будет агентство EUSPA в Праге, а также навигационная система Galileo или спутники наблюдения Земли Copernicus.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz