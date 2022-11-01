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Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС

Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС

Партнер рубрики:
Kochy
30 декабря
11:50
86
​Перед чешскими технологическими компаниями открывается интересная возможность. В следующем году они смогут участвовать в тендерах проекта IRIS2, представляющего собой общеевропейскую сеть безопасного спутникового интернета. Европейский союз хочет, чтобы как минимум треть системы стоимостью около 140 млрд крон была построена малыми и средними компаниями.

Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС

Пока такие услуги предлагает, например, американский Starlink от SpaceX. Но Европейский союз теперь хочет иметь собственный безопасный спутниковый интернет. Обеспечить его смогут до 170 спутников, которые выйдут на орбиту к 2027 году.

«Важным элементом будет высокоскоростной интернет для всех, но это также будет связано с новыми технологиями, а также с новым уровнем безопасности. Это обеспечат квантовые технологии», — поясняет исполнительный директор Агентства космических программ ЕС (EUSPA) Родриго да Кошта.

Безопасная передача — важный элемент для правительств или вооруженных сил — не будет единственным преимуществом для пользователей. Одним из основных преимуществ этой сети будет то, что она обеспечит покрытие даже в труднодоступных местах, например, в горах, где отсутствует обычный мобильный сигнал. «В нем не будет открытых мест — в Карпатах, Пиренеях, Альпах, на море. Это будет поистине революционный прогресс», — заявил глава Генерального директората Европейской комиссии по обороне и космосу Тимо Песонен.

Хотя Еврокомиссия планировала собственную систему безопасного спутникового интернета еще до начала российской агрессии в Украине, война в Европе высветила необходимость этого шага. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр еще в конце февраля указывал, что Брюссель не хочет зависеть от иностранных держав в вопросах контроля и использования космоса.

Сердцем системы будет агентство EUSPA в Праге, а также навигационная система Galileo или спутники наблюдения Земли Copernicus.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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