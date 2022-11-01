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Чехия работает над собственным санкционным списком — в МИД будет создан специальный отдел

Чехия работает над собственным санкционным списком — в МИД будет создан специальный отдел

Партнер рубрики:
Kochy
31 декабря
09:00
276
​В следующем году у Чехии должен быть свой санкционный список. Так называемый закон Магнитского, принятый в этом году, является ответом на российскую агрессию против Украины, и его параграфы позволят вводить санкции даже в отношении лиц, не входящих в общеевропейский список. Этой работой будет заниматься Министерство иностранных дел Чехии. До сих пор власти часто сталкивались с недостаточной компетентностью и анонимностью компаний.

Чехия работает над собственным санкционным списком — в МИД будет создан специальный отдел

«Возможность налагать санкции в виде запрета на въезд или замораживания активов является важным инструментом. Это не всегда получается на уровне Евросоюза, в этот момент начнутся наши национальные санкции. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы будем наращивать потенциал, чтобы министерство могло продвигать вперед всю повестку дня», — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Например, к рабочей группе присоединятся представители спецслужб. В настоящее время стоимость замороженных российских активов в Чехии составляет около десяти миллиардов крон.

Национальный санкционный список возглавит Министерство иностранных дел, которое также предложит включить в него отдельные организации. Изменения еще должны быть одобрены правительством. В связи с санкционной повесткой в ​​МИД будет создан новый отдел.

«Список начнет формироваться в первом квартале 2023 года, мы будем интенсивно над ним работать», — отметил Липавски.

Финансово-аналитическое управление (FAÚ) отвечает за фактическое применение санкций. С началом российской агрессии его повестка дня расширилась. «Уже проведено штатное расписание, мы внесли изменения в организацию офиса, создали отдельный отдел. С начала года мы получим дополнительные места в штате», — добавил директор FAÚ Йиржи Хилмар.

Быстро принятая поправка к Закону о применении международных санкций облегчила работу чиновников, например, в административной сфере. За работой офиса следит комитет парламентского контроля, который ранее призывал, в том числе, к кадровому усилению. «Я думаю, что FAÚ справился с этим хорошо, общий объем замороженных активов превысил десять миллиардов крон», — сказал председатель парламентского комитета по контролю FAÚ Михал Зуна (TOP 09).

«Мы обязательно встретимся после Нового года и оценим (прошлый) год. Мы поговорим о том, что еще можно улучшить», — добавил Ян Хрнчир, член инспекционной комиссии FAÚ.

По словам Хилмара, в отношении создания национального санкционного списка ожидается расширение повестки дня. Помимо США и Великобритании, страны Балтии также имеют национальные законы о санкциях. Некоторые страны, такие как Финляндия, пошли по пути законов, которые могут ограничить приобретение собственности людьми за пределами ЕС.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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