Хорватия входит в Шенгенскую зону и Еврозону с 1 января 2023 года

Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года, что позволит чехам путешествовать в популярное место отдыха без пограничного контроля. В то же время Хорватия вводит евро вместо использовавшейся до сих пор куны. Индустрия туризма, на которой во многом базируется экономика четырехмиллионной страны, возлагает большие надежды на вступление в Шенген и принятие единой европейской валюты.

Хорватская статистика за первые 11 месяцев 2022 года фиксирует прибытие около 16 миллионов иностранных туристов, из которых 892 000 из Чешской Республики. В то же время подавляющее большинство посетителей прибывает из стран Шенгенской зоны, и при поездке в страну на Адриатике - как правило, на машине или автобусе - им не придется ждать много часов на пограничных переходах в Словении и Венгрии. Проверка документов в аэропортах при поездках между странами Шенгена и Хорватией завершится к 26 марта.

В последний раз Шенгенская зона расширялась в 2011 году и теперь включает Лихтенштейн, Хорватия станет ее 27-й страной-членом. В то же время Загреб берет на себя ответственность за новую внешнюю границу Шенгенской зоны протяженностью около 1350 километров с Боснией и Герцеговиной, Сербией и Черногорией.

Обменный курс для введения евро является фиксированным: один евро равен 7,5345 кун. При введении единой европейской валюты правительство установило переходный период до 14 января 2023 года, в течение которого по-прежнему можно будет расплачиваться кунами. До конца 2023 года куны можно будет бесплатно обменять в хорватских банках.

Еврозона расширится впервые с 2015 года, когда Литва ввела единую валюту. Хорватия станет его 20-й страной, которая перешла на евро. Согласно Союзным договорам, все государства-члены ЕС, кроме Дании, обязаны присоединиться к единой валюте. Однако некоторые государства, в том числе Чехия, к этому не стремятся.

Хорватия присоединилась к ЕС в 2013 году и должна была выполнить ряд условий для вступления в Шенген и введения единой европейской валюты. По словам премьер-министра Андрея Пленковича, таким образом страна достигла двух своих стратегических целей.

Никаких больших торжеств в Хорватии не планируется, вступление будет отмечаться скорее символически в присутствии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По сообщениям хорватских СМИ, 1 января она проедет через пограничный переход Обрежье/Брегана из Словении в Хорватию, где ее встретит Пленкович. В Загребе политики выпьют совместный кофе, за который символически расплатятся евро.

Среди хорватов существуют напряженные ожидания относительно того, приведет ли введение евро к повышению цен. Согласно опросам, они склоняются к мнению, что продавцы будут «округлять» при конвертации куны в евро везде, где это возможно. Поэтому популярность евро ограничена. Согласно апрельскому опросу, 55% граждан высказались за введение евро, а 42 процента были против.

То, что выиграют туристы от отмены обмена валют, потеряют хорватские банки. По данным агентства DPA, по оценкам экспертов, прибыль банковского сектора упадет примерно на 20%. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе, по мнению экономистов, преимущества перевешивают недостатки. По их мнению, участие в еврозоне приведет к большей устойчивости страны к внешним экономическим потрясениям и лучшему доступу к финансовым рынкам. Валютный риск для кредиторов также будет снижен, и Хорватия сможет получать кредиты с более низкими процентными ставками.

Источник: ceskenoviny.cz

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