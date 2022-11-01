Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Хорватия входит в Шенгенскую зону и Еврозону с 1 января 2023 года

Хорватия входит в Шенгенскую зону и Еврозону с 1 января 2023 года

Партнер рубрики:
Kochy
31 декабря
16:59
281
Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года, что позволит чехам путешествовать в популярное место отдыха без пограничного контроля. В то же время Хорватия вводит евро вместо использовавшейся до сих пор куны. Индустрия туризма, на которой во многом базируется экономика четырехмиллионной страны, возлагает большие надежды на вступление в Шенген и принятие единой европейской валюты.

Хорватия входит в Шенгенскую зону и Еврозону с 1 января 2023 года

Хорватская статистика за первые 11 месяцев 2022 года фиксирует прибытие около 16 миллионов иностранных туристов, из которых 892 000 из Чешской Республики. В то же время подавляющее большинство посетителей прибывает из стран Шенгенской зоны, и при поездке в страну на Адриатике - как правило, на машине или автобусе - им не придется ждать много часов на пограничных переходах в Словении и Венгрии. Проверка документов в аэропортах при поездках между странами Шенгена и Хорватией завершится к 26 марта.

В последний раз Шенгенская зона расширялась в 2011 году и теперь включает Лихтенштейн, Хорватия станет ее 27-й страной-членом. В то же время Загреб берет на себя ответственность за новую внешнюю границу Шенгенской зоны протяженностью около 1350 километров с Боснией и Герцеговиной, Сербией и Черногорией.

Обменный курс для введения евро является фиксированным: один евро равен 7,5345 кун. При введении единой европейской валюты правительство установило переходный период до 14 января 2023 года, в течение которого по-прежнему можно будет расплачиваться кунами. До конца 2023 года куны можно будет бесплатно обменять в хорватских банках.

Еврозона расширится впервые с 2015 года, когда Литва ввела единую валюту. Хорватия станет его 20-й страной, которая перешла на евро. Согласно Союзным договорам, все государства-члены ЕС, кроме Дании, обязаны присоединиться к единой валюте. Однако некоторые государства, в том числе Чехия, к этому не стремятся.

Хорватия присоединилась к ЕС в 2013 году и должна была выполнить ряд условий для вступления в Шенген и введения единой европейской валюты. По словам премьер-министра Андрея Пленковича, таким образом страна достигла двух своих стратегических целей.

Никаких больших торжеств в Хорватии не планируется, вступление будет отмечаться скорее символически в присутствии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По сообщениям хорватских СМИ, 1 января она проедет через пограничный переход Обрежье/Брегана из Словении в Хорватию, где ее встретит Пленкович. В Загребе политики выпьют совместный кофе, за который символически расплатятся евро.

Среди хорватов существуют напряженные ожидания относительно того, приведет ли введение евро к повышению цен. Согласно опросам, они склоняются к мнению, что продавцы будут «округлять» при конвертации куны в евро везде, где это возможно. Поэтому популярность евро ограничена. Согласно апрельскому опросу, 55% граждан высказались за введение евро, а 42 процента были против.

То, что выиграют туристы от отмены обмена валют, потеряют хорватские банки. По данным агентства DPA, по оценкам экспертов, прибыль банковского сектора упадет примерно на 20%. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе, по мнению экономистов, преимущества перевешивают недостатки. По их мнению, участие в еврозоне приведет к большей устойчивости страны к внешним экономическим потрясениям и лучшему доступу к финансовым рынкам. Валютный риск для кредиторов также будет снижен, и Хорватия сможет получать кредиты с более низкими процентными ставками.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
31 декабря
17:06
1594
Культура
Новое YouTube-видео от 420on: Праздничная музыка у камина. Новогодний плейлист
Assets
31 декабря
17:05
28131
О Чехии
Как отмечают Новый год в Чехии
Assets
31 декабря
15:44
292
Политика
Почти половина чехов считают разделение Чехословакии правильным
Assets
31 декабря
09:17
1923
Экономика
Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать
Последние новости:
Assets
31 декабря
15:44
292
Политика
Почти половина чехов считают разделение Чехословакии правильным
Assets
31 декабря
09:17
1923
Экономика
Супермаркеты в Чехии 31 декабря закроются раньше, 1 января магазины не будут работать
Assets
31 декабря
09:00
550
Экономика
Чехия работает над собственным санкционным списком — в МИД будет создан специальный отдел
Assets
31 декабря
08:18
602
Общество
Мужчину в Чехии приговорили к общественным работам за одобрение российской агрессии в Украине
Assets
30 декабря
17:18
1550
Экономика
Туристы штурмом берут Пражскую библиотеку: соцсети сделали книжный столб хитом
Assets
30 декабря
16:24
1705
Общество
Самолет совершил аварийную посадку в Праге. На борту родился мальчик
Assets
30 декабря
11:50
378
Экономика
Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС
Assets
30 декабря
10:19
715
Экономика
Мэрия Праги представит предложение о покупке Йиндржишской башни
Assets
30 декабря
09:00
1028
Экономика
Бензин в Чехии самый дешевый за последние 11 месяцев
Assets
30 декабря
08:46
1022
Коронавирус
Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы