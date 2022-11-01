Украинские беженцы помогают рынку труда, особенно в Польше и Чехии

​Международный валютный фонд (МВФ) составил список стран, рынки труда которых должны были больше всего выиграть от прибытия украинских беженцев в этом году. Лидирует Польша, за ней следуют Чехия и Эстония. Но рабочие-беженцы также представляют ряд проблем для государства и работодателей.

По данным Министерства труда и социальных дел, в настоящее время на рынке труда Чехии работает около ста тысяч украинских беженцев, в основном на неквалифицированных должностях. Около двух третей из них составляют женщины.

«Они часто хотят работать неполный рабочий день, потому что присматривают за детьми. Конечно, обеспечить это для детских садов и различных учреждений — огромная проблема», — отмечает Ян Рафай, вице-президент Союза промышленности и транспорта Чешской Республики. Другими вызовами как для работодателей, так и для государства являются языковая подготовка украинцев или обеспечение переподготовки.

Украинские беженцы помогают заполнить позиции, которые давно не заполняются, например, вакансии в социальных службах. «Наши последние исследования показывают, что около 70% из них захотят вернуться после того, как конфликт утихнет», — добавляет Катержина Штепанкова, заместитель заведующего отделом занятости Министерства труда и социальных дел.

По словам Яна Рафай, отъезд нескольких десятков тысяч украинцев станет большим ударом по внутреннему рынку труда.

«Создание условий, при которых беженцы смогут вернуться домой после окончания войны и начала восстановления страны, является первоочередной задачей», — пишет Международный валютный фонд. В то же время он указывает, что пока беженцы остаются в странах, где они нашли временное убежище, они могут представлять собой положительный импульс в решении проблемы нехватки рабочей силы и старения населения. МВФ оценивает их участие на рынке труда как положительное как для Европы, так и для самих беженцев.

«По нашим оценкам, украинские беженцы могут увеличить рабочую силу в Европе примерно на 0,6% к концу 2022 года и на 2,7% в странах с наибольшим количеством прибывающих, где украинские беженцы уменьшают нехватку рабочей силы», — пишет МВФ в отчет за середину декабря

Польша лидирует в рейтинге, за ней следуют Эстония и Чехия. Различия в ожидаемой численности рабочей силы из Украины в первых трех местах невелики. Далее список стран ЕС продолжают Латвия, Литва и Словакия. Напротив, Франция, Греция, Италия и Венгрия перечислены в нижней части списка МВФ.

Международный валютный фонд сообщает, что 4,8 миллиона человек из Украины в настоящее время зарегистрированы по временной защите ЕС или аналогичным национальным программам. С момента февральского вторжения Украину покинули почти восемь миллионов человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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