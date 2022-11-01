Золотые дни для продажи компаний в Чехии закончились

​Неблагоприятное состояние экономики в Чехии отражается и на бизнесе с компаниями. Владельцы больше не могут рассчитывать на получение тех же сумм за свой бизнес, что и в предыдущие годы. Кроме того, на рынке будет больше компаний, проданных под давлением кредиторов.

Если бы отечественная группа интернет-магазинов Mall Group сменила владельца сейчас, цена уже не составляла бы 23 миллиарда крон, как год назад, а, вероятно, была бы вдвое меньше. Сделка с ведущим интернет-холдингом показывает, насколько изменилась реальность на деловом рынке. Их владельцам приходится смириться с тем, что они больше не будут получать за свой бизнес столько, сколько в предыдущие годы.

«Если в предыдущие годы общее количество сделок превышало 200, то в этом году мы ожидаем меньшее количество. Есть несколько причин. Весной на рынке наблюдалось замедление из-за неопределенности, связанной с войной на Украине. Хотя война все еще продолжается, рынок несколько успокоился и научился работать с этой новой неопределенностью. Но это усугубляется резким ростом цен на сырье, что снижает рентабельность компании», — прокомментировал Даниэль Янечек, специалист по слияниям и поглощениям консалтинговой компании PwC в Чехии.

В то же время, по мнению эксперта, будет увеличиваться количество выставленных на продажу компаний, попавших в беду. Так называемые проблемные сделки, осуществляемые под давлением кредиторов, являются одним из симптомов кризиса.

«Почти каждый день мне поступает предложение купить компанию по производству различных пластиковых изделий. Их продают, потому что они уже находятся на грани банкротства», — рассказал ранее Рудольф Бохенек, чья BR Group, например, производит детали для автопроизводителей.

В то же время на рынке слияний и поглощений подходит к концу эпоха продавцов. Долгое время они могли просить все большие и большие суммы для своих компаний.

«Мы видим в наших сделках, что ожидания продавцов, обусловленные успешными годами последних лет, снижаются. Таким образом, ожидания покупателей приближаются», — отметил Янечек из PwC.

Именно нереалистичные ожидания собственников в условиях новой рыночной ситуации привели к приостановке некоторых сделок. «Поэтому у владельцев есть два варианта. Либо дождитесь, пока буря пройдет, а затем продайте по ожидаемой цене, но компании также могут не пережить бурю. Однако мы со стороны покупателей говорим, что ситуация изменилась», — отметил в интервью SZ Byznys инвестор Томаш Будник из группы Thein.

Новая экономическая ситуация также задним числом влияет на сделки, имевшие место в прошлом году. Речь идет о продаже группы интернет-магазинов Mall Group и перевозчика посылок WeDo. Польский холдинг Allegro прошлой осенью купил эти компании у миллиардера Даниэля Кршетинского и групп PPF и Rockaway. Цена составила ошеломляющие 23 миллиарда крон.

Теперь Allegro признала, что покупала чешские фирмы на пике цикла по цене, которая уже не соответствует инфляции из-за падения потребительского спроса. В то же время компания заявила, что потеря стоимости для аналогичных фирм составляет от 50% до 70%.

Источник: seznamzpravy.cz

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