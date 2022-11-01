Чешский антикризисный менеджер: пять советов как пережить 2023 год

Самый известный чешский антикризисный менеджер Вацлав Новак подготовил пять советов для чешских компаний, благодаря которым они проведут 2023 год в условиях финансовой стабильности.

Он спас металлургический завод Vítkovice и помог реструктурировать ČSA. Он успешно продал компанию Techstone более чем за миллиард крон. Почти все обращаются к нему за советом.

Для SZ Byznys Вацлав Новак из компании M.L. Moran подготовил пять советов, как сохранить финансовое здоровье даже в 2025 году, который, по мнению многих, будет решающим и критическим.

Первый совет — бюджет на следующий год в наихудших возможных значениях

«Я просматривал то, что у меня «предусмотрено» (проект бюджета, примечание редактора) на следующий год, и вводил абсолютно наихудшие возможные входные значения. То есть процентная ставка, например, 12%, самые высокие за последний год цены на материалы, а также цены на энергоносители — и он посмотрел, как получилось.

Обычно результатом будет убыток, поэтому я бы посмотрел, что мне нужно сделать, чтобы выжить. Для кого-то это означает увольнение людей, для кого-то сокращение производства вдвое, для кого-то переход на ночной режим работы, потому что ночью энергия дешевле всего. Я бы просто предсказал это в соответствии с этим наихудшим сценарием».

Второй совет — деньги решают все

«Я бы копил деньги. Cash is king и в конце концов компании умирают не от плохих экономических результатов, а от нехватки денег. Я бы избавился от запасов, продал бы готовую продукцию, пытался бы взыскать долги, прекратил бы инвестиции. Я бы накопил наличные даже ценой того, что что-то может поставить меня под угрозу в будущем».

Третий совет — маржа, которую надо сокращать снизу

«Если бы у меня был портфель продуктов и клиентов, я бы рассортировал его по марже. То есть откуда берутся мои продажи, почему и с каким риском, откуда берутся мои наценки, почему и с каким риском, я бы их рассортировал по списку. Я не говорю, что надо сокращать, но если сокращать, то снизу, чтобы сначала выпали те, что приносят наименьшую прибыль».

Четвертый совет — ключевые люди в компании неприкасаемы

«Я бы определил, кто ключевые люди, а кто неключевые. Если бы я начал сокращать, ключевые были бы неприкосновенны, потому что назад я бы их никогда не вернул. Они должны остаться там, и я сохраню их даже ценой того, что я должен был бы тратить деньги и получать убыток».

Пятый совет — побеждает тот, кто лучше подготовлен

«Компании часто сосредотачиваются только на своем собственном мире и не смотрят по сторонам. Но если я хочу понять свой бизнес и понять его сейчас и в будущем, я должен понять мир, потому что даже мой бизнес является своего рода производным от мира. Так что меня должно интересовать, что происходит с выборами в США, как Fed реагирует на это с процентной ставкой. Мне нужно знать, как ведет себя Китай, как инвесторы уходят с азиатских рынков. Если я покупаю гранулят и у меня есть производство пластмасс, мне нужно знать, что происходит с ценой на нефть. Мне нужно знать, что происходит с чипами и прочим. В итоге победит тот, кто лучше подготовлен, в том числе и информационно».

«Универсального рецепта для каждой компании не бывает. Я не говорю, что это именно то, что компании должны делать сейчас, но я убежден, что если они будут делать это и другие необходимые вещи — будь их пять или, может быть, сотня, они не смогут ошибиться», — добавляет Вацлав Новак.

Источник: seznamzpravy.cz

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