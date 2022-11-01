Глава Центробанка Чехии ожидает, что в этом году инфляция значительно снизится

​В этом году Чехию ожидает год существенного снижения инфляции, темпы роста цен начнут снижаться весной. Учитывая ослабление спроса и надвигающуюся рецессию, Чешский национальный банк (ЧНБ) может продолжить политику стабильности процентных ставок, заявил управляющий ЧНБ Алеш Михл. Однако он указал, что если в экономике возникнет новое давление со стороны спроса, банковский совет ЧНБ готов опять поднять базовую процентную ставку с нынешних 7%.

Годовая инфляция в ноябре составила 16,2%. Согласно ноябрьскому прогнозу Центробанка Чехии, средняя инфляция за весь 2022 год должна составить 15,8%, в этом году центральный банк ожидает ее на уровне 9,1%.

«Впереди у нас год существенного снижения инфляции. В январе, в основном из-за повышения цены на электроэнергию, инфляция вырастет еще больше, на что мы, как центральный банк, повлиять не можем. Первые положительные результаты политики нового правления банка проявятся весной. Инфляция начнет снижаться, так как спрос резко снизился, а экономика движется к рецессии. Люди начинают меньше тратить, и это хорошо. Вот почему ЧНБ может продолжать свою политику стабильности процентных ставок», — сказал Михл.

ЧНБ начал резко повышать базовую процентную ставку во второй половине 2021 года под руководством тогдашнего губернатора Иржи Руснока. Самый высокий показатель был достигнут в июне прошлого года, когда правление банка установило ставку на уровне 7%. После смены правления банка и назначения Михла председателем ЧНБ возобладали сторонники стабильности процентных ставок.

«Мы начали восстанавливать экономику. За десять лет до ковида процентные ставки были слишком низкими, а крона искусственно ослаблялась на несколько лет. Была философия взять в кредит, взять в кредит, взять в кредит, покупать, покупать, покупать», — оценивал Михль ситуацию, когда базовая процентная ставка была ниже 2% с 2009 по 2019 год.

«Думаю, мы согласны с новым советом банка, что процентные ставки в течение определенного периода времени будут оставаться выше, чем мы привыкли, например, в предыдущие десять лет. Мы хотим мотивировать людей и компании экономить и инвестировать. Только так не будет увеличиваться задолженность и только так наша корона будет устойчива», — сказал губернатор.

По словам Михла, абсолютным приоритетом ЧНБ является снижение инфляции и возврат к равновесному уровню в 2%. Текущий прогноз центрального банка предполагает, что этот уровень будет достигнут в первой половине 2024 года.

«Сейчас в Чехии краткосрочная процентная ставка находится на самом высоком уровне с 1999 года. У нас самая жесткая денежно-кредитная политика за более чем 20 лет. и фиксированная крона, и все это работает против инфляции», — сказал Майкл.

Ставки могут еще вырасти

В то же время он также призвал к фискальной дисциплине. «Нам по-прежнему нужна политика правительства по значительному сокращению дефицита государственных финансов, чтобы совместными усилиями замедлить рост новых денег в экономике. Инфляция в последний раз достигала цели ЧНБ в 2018 году. Это был период, когда государственные финансы были в профиците», — напомнил он.

Хотя Центральный банк в настоящее время выступает за стабильные ставки и даже аналитики не ожидают их изменения в ближайшем будущем, Михль не исключил возможного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Если в экономике появятся новые давления со стороны спроса, мы можем поднять ставки еще больше, но пока их стабильность на достаточно высоком уровне и фиксированная крона сработали. Мы предприняли шаги для улучшения экономических условий и снижения инфляции», — заключил он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz