Контрабандист Путина перевозит запрещенные товары из России в Европу: «В пути 20 машин»

​Подпадающие под эмбарго российские товары продолжают поступать в страны ЕС. Портал Seznam Zprávy выявил один из маршрутов контрабанды, по которому продукция Made in Russia превращается в товары болгарского происхождения.

Международные санкции должны были нанести экономический ущерб России. Но эмбарго, похоже, осталось только на бумаге. Журналист-расследователь Янек Крупа проник в одну из контрабандистских организаций и тайно снял на камеру ее шефа.

«У меня в пути 20 грузовиков», — признался контрабандист. Еще одна контрабанда попадает в Европу через Черное море.

Контролируемый маршрут контрабанды находится в ведении россиянина Эрнеста Рохаля. Помимо российского гражданства, у него есть и израильский паспорт. Что позволяет ему свободно путешествовать по миру и предлагать российскую продукцию. Он экспортирует товары, на которые распространяется эмбарго, такие как древесина, железо и химические удобрения из путинской России. Как он сам признался в одном из интервью, которое было записано тайно, контрабандный след ведет и в обратном направлении. По его словам, он привез в Россию бронежилеты и каски.

«Я строил инфраструктуру три месяца. Мы перевозим товар грузовиком через Грузию в Турцию или кораблем из Новороссийска в Стамбул», — рассказал Рохал на встрече с репортером, представившимся бизнесменом, который интересуется российским деревом и железом.

«Мы изменим страну происхождения в Турции. Исчезнут все русские штампы, мы поменяем название компании. Затем мы перевезем товар из Турции в Болгарию, в другую мою компанию. Затем вы покупаете оттуда. Так что на бумаге не из России, не из Турции, а из Болгарии. Мой человек проведет полную таможенную очистку», — представил всю сеть Рохал. В доказательство своих слов он представил каталоги и прайс-листы российских компаний. Но не только это. Он также прислал документацию по контракту, который реализовал в сентябре. В то время он поставлял в Польшу русскую древесину.

Чтобы затруднить отслеживание незаконной торговли, он говорит, что отправляет деньги через свои компании в Кыргызстане, Азербайджане и Узбекистане. «Моя компания в Кыргызстане купит или продаст за рубли в России. В тот же день я могу отправить деньги в Европу через транзакцию SEPA», — раскрыл еще одну часть своей коммерческой тайны Рошаль.

Когда репортер Seznam Zpráv раскрыл свою настоящую личность на встрече в Кракове, Рохал на какое-то время перестал понимать английский язык. Однако он тут же стал утверждать, что речь идет о сделках, имевших место до объявления эмбарго.

При этом европейские страны ввели санкции против России вскоре после начала агрессии в Украине. Они пытались покалечить российскую экономику, чтобы она не смогла финансировать военную кампанию на Украине. «Одобренный европейскими лидерами пакет массированных и адресных санкций демонстрирует наше единство. Они окажут огромное влияние на российскую экономику и политическую элиту», — пообещала, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале российского вторжения в Украину. Но до сих пор этого в полной мере не достигнуто.

С одной стороны, потому, что такие страны, как Китай, не присоединились к эмбарго, а также потому, что в России вскоре выросли маршруты контрабанды, подобные задокументированному Seznam Zpravy.

В ближайшие несколько дней портал опубликует подробный отчет, в котором будет подробно представлена ​​тайная операция.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день