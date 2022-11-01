Самый критический год в истории Škoda: компания начала радикальную экономию

«2022 год, безусловно, был самым критическим в истории Škoda — по крайней мере, в современной», — говорит Мартин Ян, член правления Škoda Auto по продажам и маркетингу.

Пандемия коронавируса, а затем война в Украине привели к росту цен на ресурсы (то есть энергию, комплектующие и материалы), удорожанию финансирования и разрушению логистической цепочки. Это отразилось и на крупнейшем чешском автопроизводителе Škoda Auto. Перебои останавливали производство, продажи упали.

«Если бы у нас были все компоненты, мы могли бы продать на 20–30% больше автомобилей за весь год. Мы в основном производили оперативно — в зависимости от того, сколько деталей было. Мы постарались максимально укомплектовать некомплектные автомобили, чтобы в конце года их было меньше 20 000», — говорит Мартин Ян, добавляя, что до сих пор случаются простои, особенно для компонентов, содержащих какой-то чип — например, если это блоки управления подушками безопасности, камерами в автомобилях или вспомогательными системами.

Даже в декабре производство еще не было запущено на 100%, и, по словам менеджера Škoda Auto, сложности сохранятся даже в первом квартале 2023 года. Но он верит в перелом. «Я надеюсь, что война в Украине закончится в 2023 году, что могло бы решить большую часть наших проблем. И я надеюсь, что удастся найти решение проблемы высоких цен на энергоносители», — добавляет Ян.

За весь 2022 год автомобильная компания рассчитывает продать от 730 000 до 750 000 автомобилей. В 2021 году это было более 800 тысяч автомобилей. Однако экономический результат будет таким же. В 2021 году неконсолидированная чистая прибыль компании превысила 22,4 миллиарда крон.

«Мы рассчитываем сохранить экономический результат на аналогичном уровне, но это происходит за счет очень радикальных мер экономии и максимального использования эффективности», — говорит Ян, добавляя, что компания не рассматривает увольнения.

По словам Мартина Яна, из-за текущей экономической ситуации спрос на автомобили в следующем году упадет. Однако это не должно быть большой проблемой.

«У Škoda всегда было больше спроса, чем производственных мощностей, поэтому даже если будет некоторое охлаждение, мы сможем заполнить наши производственные мощности», — говорит Ян, добавляя, что на данный момент клиенты ждут свой автомобиль в среднем полгода. А вот такие модели, как Octavia или Enyaq, могут ждать и дольше года.

«В настоящее время у нас около 440 000 отложенных заказов. Это довольно большое число. Обычно это объемы производства от 150 до 200 тысяч. У нас есть заказы как минимум до середины следующего года», — говорит Мартин Ян.

Все автомобильные компании сейчас сталкиваются с серьезной проблемой аналогичного перехода на электромобили. Škoda Auto также недавно объявила, что в ближайшие годы хочет инвестировать около 5,6 млрд крон в электромобильность. К 2026 году компания выпустит три новые полностью электрические модели, а к 2030 году, согласно производственному плану, представит еще больше.

«Это зависит от наших инвестиционных возможностей, но я предполагаю, что примерно к 2030 году у нас будет около семи-восьми электрических моделей», — добавляет Ян, добавляя, что невозможно, чтобы все они производились в Чешской Республике.

«У нас не было бы возможности производить их в необходимом количестве. В концерне Volkswagen разные модели уже производятся на разных заводах — например, некоторые модели Seat в Чехии, а новый Superb будет производиться в Братиславе. Логично, что некоторые из наших электрических моделей будут производиться в других странах», — добавляет Мартин Ян, добавляя, что одна из малогабаритных моделей должна начаться в Испании.

По словам Мартина Яна, рынок электромобилей развивается более динамично, чем ожидала компания, и если бы сегодня у нее было больше электрических моделей, она могла бы продать их больше. «Что касается Enyaq, мы будем продавать в два раза больше, чем можем производить сегодня», — добавляет Ян, отмечая, что вопрос заключается в том, как сокращение субсидий повлияет на будущие продажи.

Источник: seznamzpravy.cz