С января банк Moneta приостановил исходящие платежи в Россию и Беларусь, многие чешские банки пока только контролируют такие операции

В то время как Moneta Money Bank не разрешает осуществлять исходящие платежи в РФ и Беларусь с 1 января этого года, другие крупные банки проверяют эти платежи, чтобы убедиться, что они не идут лицам, находящимся под санкциями. По данным ЧТК, входящие платежи из этих стран будут по-прежнему приниматься при условии, что они не противоречат законодательству и санкционной политике.

Moneta Money Bank решил применить ограничительные меры сверх требований, установленных правовыми нормами. «Moneta не может повлиять на последующее распределение средств, отправленных таким образом, или на цель, для которой эти средства будут использоваться. Именно поэтому мы приняли решение прекратить исходящие платежи с начала года», — сообщила Зузана Филипова, пресс-секретарь банка.

В других банках говорят, что контролируют платежи в Россию. «С начала российской агрессии мы очень тщательно анализируем каждый исходящий платеж в Российскую Федерацию с точки зрения применяемых международных санкций. В ряде случаев мы уже приступили к блокировке конкретных исходящих платежей», — заявили в банке Česká spořitelna.

Пресс-секретарь ČSOB сообщил, что банк будет продолжать осуществлять операции «в соответствии с применимым законодательством и действующей санкционной политикой». Райффайзенбанк, по сообщению пресс-службы, сейчас анализирует ситуацию в связи с возможностью введения аналогичной меры.

Komerční banka также разрешает транзакции в Россию и Беларусь, но они должны соответствовать действующим санкционным мерам Чехии, ЕС и внутренней политике группы. Поэтому данные операции находятся под повышенным контролем и могут быть задержаны. Komerční banka не обрабатывает коммерческие платежи, направленные в Крым и Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Допускаются переводы некоммерческого характера, такие как помощь семье.

UniCredit Bank больше не осуществляет расчеты с Беларусью в соответствии с внутренними правилами группы. «Мы будем осуществлять платежи с Россией только в исключительных случаях и если это не противоречит санкциям и внутренней политике банка», — заявил представитель банка Петр Плоцек.

Moneta продолжит принимать входящие платежи из России и Беларуси, если будут соблюдены юридические условия. «Каждый входящий платеж из этих стран детально анализируется, и поэтому обработка таких платежей может быть задержана. Клиентов могут попросить сотрудничать в таких случаях, чтобы проверить, не нарушает ли платеж условия международных санкций», — добавила пресс-секретарь.

Источник: ceskenoviny.cz

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