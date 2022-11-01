С января чешский банк Moneta приостановил исходящие платежи в Россию и Беларусь, многие чешские банки пока только контролируют такие операции

В то время как Moneta Money Bank не разрешает осуществлять исходящие платежи в Российскую Федерацию и Беларусь с 1 января этого года, другие крупные банки, по данным ЧТК, проверяют эти платежи, чтобы убедиться, что они не идут лицам, находящимся под санкциями. Входящие платежи из этих стран будут по-прежнему приниматься при условии, что они не противоречат законодательству группы и санкционной политике.

Moneta Money Bank решил применить ограничительные меры сверх требований, установленных соответствующими правовыми нормами. «Moneta не может повлиять на последующее распределение средств, отправленных таким образом, или на цель, для которой эти средства будут в дальнейшем использоваться. Именно поэтому мы приняли решение немедленно прекратить исходящие платежи с начала года», — сказала Зузана Филипова, пресс-секретарь банка.

Банки говорят, что контролируют платежи в Россию. «С начала российской агрессии мы очень тщательно анализируем каждый исходящий платеж в Российскую Федерацию с точки зрения применяемых международных санкций. В ряде случаев мы уже приступили к блокировке конкретных исходящих платежей», — заявили в банке Česká spořitelna.

Пресс-секретарь банка ČSOB Филип Хрубы: «ČSOB будет продолжать осуществлять операции в соответствии с применимым законодательством и действующей санкционной политикой», — сообщил пресс-секретарь банка Патрик Мадле. По словам пресс-секретаря Терезы Кайзершотовой, в настоящее время Райффайзенбанк анализирует ситуацию в связи с возможностью введения аналогичной меры.

Komerční banka также разрешает транзакции в Россию и Беларусь, но они должны соответствовать действующим санкционным мерам Чехии, ЕС и внутренней политике группы. Поэтому, по словам представителя банка Михала Тойбнера, следует учитывать, что эти операции находятся под повышенным контролем и поэтому могут быть задержаны и впоследствии проверены. Komerční banka не допустит обработки коммерческих платежей на всей административной территории Крыма и Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Допускаются выплаты некоммерческого характера, такие как помощь семье или выплаты культурного характера, добавил он.

UniCredit Bank больше не поддерживает и не осуществляет расчеты с Беларусью в соответствии с внутренними правилами группы. «Мы будем осуществлять платежи с Россией только в исключительных случаях и если это не противоречит санкциям и внутренней политике банка», — заявил представитель банка Петр Плоцек.

Moneta продолжит принимать входящие платежи из России и Беларуси, если будут соблюдены юридические условия. «Каждый входящий платеж из этих стран детально анализируется, и поэтому обработка таких платежей может быть задержана. Клиентов могут попросить сотрудничать в таких случаях, чтобы проверить, не нарушает ли платеж условия соответствующих международных санкций», — добавила она.

Источник: ceskenoviny.cz

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