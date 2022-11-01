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UniCredit Bank в Чехии оштрафовали на 10 млн крон за нарушение требований досрочного погашения ипотеки

UniCredit Bank в Чехии оштрафовали на 10 млн крон за нарушение требований досрочного погашения ипотеки

Партнер рубрики:
Kochy
04 января
10:40
817
Чешский национальный банк (ЧНБ) оштрафовал UniCredit Bank на 10 млн крон из-за комиссии, взимаемой за досрочное погашение ипотеки. Нарушение закона о потребительском кредите коснулось почти 1 500 клиентов, которым банк не уменьшил процентные расходы на общую сумму 42,3 млн крон.

UniCredit Bank в Чехии оштрафовали на 10 млн крон за нарушение требований досрочного погашения ипотеки

Это следует из решения ЧНБ, о котором сообщает портал Peníze.cz. Это самый высокий штраф из-за неправомерной комиссии за досрочное погашение.

ЧНБ начал проверку в UniCredit Bank на основании жалоб клиентов. В середине июля прошлого года ЧНБ постановил, что UniCredit Bank виновен в том, что не уменьшил общую стоимость этих кредитов на процентные расходы в размере 42 366 612 крон для 1 497 потребителей, которые потребовали досрочного погашения потребительских кредитов на жилье. Решение касается клиентов, подавших заявку на досрочное погашение ипотеки в период с 8 марта 2019 года по 4 декабря 2020 года.

Решение ЧНБ требует от банка уплаты штрафа в размере 10 млн крон в течение 30 дней после вступления решения в силу, которое было принято в середине декабря прошлого года. 

Прошлым летом ЧНБ оштрафовал Komerční banka на 7,5 млн крон за аналогичное нарушение при досрочном погашении ипотеки. В начале прошлого года строительная сберегательная касса Modrá pyramida, входящая в группу Komerční banka, была оштрафована на 5 млн крон за аналогичный проступок.

Согласно закону, в случае досрочного погашения потребитель имеет право уменьшить общую стоимость кредита на сумму процентов и других расходов, которые ему пришлось бы заплатить, если бы кредит не был погашен досрочно. Кредитор, например банк, имеет право на возмещение расходов, понесенных в связи с досрочным погашением. Однако эта сумма может быть предметом споров.

Согласно готовящейся поправке к закону, банки в Чехии смогут взимать десятки тысяч за досрочное погашение кредита вместо прежних сотен крон, отмечает сайт Peníze.cz. Министерство финансов хочет представить это предложение правительству в 2023 году.

Источник: novinky.cz

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